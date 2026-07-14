Cine se califică în finala de la Cupa Mondială 2026: Hipopotamul Moo Deng, vedetă pe internet, prevede un meci Franţa - Anglia

1 minut de citit Publicat la 12:49 14 Iul 2026 Modificat la 12:49 14 Iul 2026

Hipopotamul Moo Deng alege între Franța și Spania care joacă în semifinala Cupei Mondiale 2026. Sursa foto: Khao Kheow Open Zoo

Moo Deng, hipopotamul pigmeu thailandez care a devenit o senzaţie pe reţelele de socializare în 2024, a prezis marţi că Franţa şi Anglia vor disputa finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, informează EFE, potrivit Agerpres.

Hipopotamul a făcut această predicţie înaintea semifinalelor Franţa - Spania şi Anglia - Argentina, programate marţi, respectiv miercuri.

Animalul, faimos pentru înfăţişarea sa adorabilă şi firea prietenoasă, a prezis corect victoria actualului preşedinte american, Donald Trump, la alegerile din noiembrie 2024.

Cu mersul său leneş caracteristic, Moo Deng, care trăieşte la grădina zoologică Khao Kheow, la aproximativ 110 kilometri est de Bangkok, a ales doi pepeni verde decoraţi cu steagurile Franţei şi Angliei, atunci când i-au fost prezentaţi ca o modalitate de a întreba care echipe vor concura pentru titlu duminica viitoare.

În prima rundă, Moo Deng s-a îndreptat cu încredere spre pepenele verde care simboliza echipa Franţei şi l-a ignorat pe cel care reprezenta Spania, în timp ce în a doua rundă, animalul s-a apropiat, deşi cu mai puţină convingere, de pepenele verde cu steagul Angliei.

Colegul său de iaz a devorat delicatesa care reprezenta Argentina, conform imaginilor distribuite de grădina zoologică pe reţelele de socializare.

Moo Deng (al cărei nume se traduce din thailandeză prin „Porcul săritor”) este un hipopotam pigmeu femelă în vârstă de doi ani, care a devenit o senzaţie pe internet după naştere.

Faima sa a depăşit graniţele şi s-a reflectat în emoji-uri pe reţelele de socializare, pe lângă faptul că a avut propria linie de produse promovată de grădina zoologică.

Deşi fiabilitatea acestor predicţii este nefondată, alte animale au devenit anterior faimoase pentru abilităţile lor predictive. Unul dintre cele mai faimoase a fost caracatiţa Paul, care a prezis corect că Spania va câştiga Cupa Mondială din 2010, care a avut loc în Africa de Sud.