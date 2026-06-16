"E jaf la drumul mare, dar merită". Fanii au plătit şi 4.000 de dolari pentru un bilet la un meci de la CM 2026. Cât costă berea şi apa

Fanii Mexicului așteaptă să intre pe stadion. Foto: Getty Images

Pentru mulți fani, şansa de a urmări "pe viu" o Cupă Mondială este o oportunitate neprețuită, unică în viață. Dar dacă te uiți la cheltuieli, suporterii trebuie să scoată mulţi bani din buzunar. De la bilete la meciuri la zboruri și hoteluri, plus transportul până la stadioane și preţul unei băuturi odată ce intri în arenă, costurile deplasării în SUA, Canada şi Mexic cresc cu mare viteză, notează BBC.

De exemplu, Morten Oftedal ia în serios expresia "şansă unică în viață". Fanul Nnorvegian locuiește acum în Atlanta, Georgia, şi știe că această vară reprezintă probabil singura șansă pentru tatăl său, în vârstă de 82 de ani, de a-și vedea țara jucând la Cupa Mondială 2026, după ce Norvegia s-a calificat pentru prima dată în 28 de ani.

„Am fost un mare fan al fotbalului toată viața mea și asta se datorează în mare parte tatălui meu”, a declarat Oftedal pentru BBC. „Nu pot spune: «Nu, hai să o facem data viitoare sau în altă parte». Așa că suntem foarte entuziasmați.”

Ceea ce nu l-a entuziasmat au fost cheltuielile. Oftedal a cumpărat trei bilete pentru a vedea meciul Norvegia - Irak, în Massachusetts, pentru 380 de dolari bucata. Zborurile dus-întors de la Atlanta la Boston l-au costat 180.000 din punctele sale de fidelitate pentru trei bilete. Iar transportul la stadion va costa 80 de dolari dus-întors pentru fiecare persoană.

În total, Oftedal va cheltui aproximativ 3.600 de dolari în numerar și puncte pentru el, tatăl său și soția sa pentru a participa la un meci. Este o sumă pe care Oftedal a descris-o drept „nebunească”.

„Nu este chiar pentru oamenii simpli, simt că este pentru America corporatistă”, a spus Oftedal despre turneul din 2026.

Cheltuieli de mii de dolari pentru un singur meci

Mai multe persoane au declarat că prețul participării la turneu se ridica la câteva mii de dolari. Dar au spus că dragostea lor pentru fotbal și amintirile pe care sperau să le creeze au atenuat senzația.

„Am plătit aproximativ 1.200 de dolari pentru fiecare bilet, pentru categoria 2”, a spus Iain Bagwell, un britanic în vârstă de 58 de ani care locuiește în Atlanta și își va lua fiul într-o excursie cu mașina pentru a vedea meciul dintre Anglia și Croația, la Dallas, Texas.

„La momentul respectiv, am crezut că este ca un jaf la lumina zilei. Dar, uitându-mă la cum merge și la modul în care a gestionat FIFA situația, probabil că nu a fost o afacere chiar atât de rea.”

Bagwell și fiul său campează în timpul călătoriei spre Dallas, pentru distracție și economie în egală măsură. După ce vor vedea Anglia jucând, vor conduce până la Kansas City și vor urmări lupta dintre Tunisia și Olanda pentru 235 de dolari pe bilet.

Mulți fani americani s-au obișnuit cu costul ridicat al evenimentelor sportive. De exemplu, cel mai ieftin bilet pentru a vedea New York Knicks la Madison Square Garden în timpul recentei finale NBA a început de la aproximativ 3.500 de dolari.

Pentru fanii din alte ţări care vin în vizită, costul participării la Cupa Mondială din 2026 a fost un șoc.

Sume şocante pentru fanii bosniaci

Alisa și Admir Maric au recunoscut că excursia lor la Toronto a fost scumpă - dar a meritat. Călătoria a inclus bilete pentru a urmări echipa lor, Bosnia și Herțegovina, jucând împotriva Canadei.

„Este un sentiment uimitor, nu m-am gândit niciodată că voi merge la un meci de la Cupa Mondială”, a spus Admir. „Întotdeauna am vrut să-l experimentez.”

Au luat bilete „în ultimul moment”, a spus Maric, plătind 1.250 de dolari canadieni (890 de dolari americani) de persoană pentru locurile din al treilea rând. În plus, hotelul costa aproximativ 600 de dolari pe noapte, iar zborurile 1.150 de dolari de persoană. În total, costul călătoriei a fost de aproximativ 5.400 de dolari canadieni.

Surorile Aida și Emina Tucic, de asemenea suportere ale Bosniei și Herțegovinei, nu au avut de călătorit atât de departe - au venit din Hamilton, un oraș din afara orașului Toronto.

Știau că vor să vină la meci „a doua” calificare a Bosniei, a spus Aida.

„Am fost puțin neliniștite doar pentru că prețurile biletelor au început să devină nebunești”, a spus ea. Au monitorizat prețurile o vreme și și-au luat biletele cu trei zile înainte de meci.

Au cheltuit 1.200 de dolari canadieni fiecare. Iar Emina a avut câteva sfaturi pentru alți călători, inclusiv să verifice rețelele sociale locale pentru sugestii de restaurante mai ieftine atunci când sunt în oraș.

Întrebată dacă consideră că prețul biletului este unul corect pentru a plăti pentru experiență, Aida a spus „probabil că nu” și că mingea de fotbal „ar trebui să fie accesibilă fanilor”.

Suporterii au plătit şi 4.000 dolari pentru un bilet la meciul de deschidere

Prețurile biletelor pentru meciul de deschidere au depășit cu mult posibilitățile majorității mexicanilor. În Mexic, se estimează că 30% din populație trăiește în sărăcie.

Vineri, în fața stadionului Azteca, pentru meciul de deschidere de la CM 2026, împotriva Africii de Sud (2-0 pentru Mexic), fanii au prezentat o serie de sume pe care le-au plătit pentru un bilet.

Unii au plătit echivalentul a 1.500 dolari în pesos mexicani, iar unii au ajuns până la 4.000 de dolari sau mai mult. Câțiva norocoși au primit bilete gratuite prin intermediul serviciului sau ca daruri.

Cât costă berea şi apa pe stadioane

Prețul mâncării și băuturilor din stadioane variază în funcție de locul în care te afli, dar se pare că se încadrează în intervalul pe care fanii sportului și muzicii l-ar plăti în cadrul unor locații și arene de top din SUA.

Fanii pot plăti 16 dolari pentru o bere americană pe stadionul New York New Jersey (NYNJ), care va găzdui finala, și 5 dolari pentru o apă.

La Mercedes-Benz din Atlanta, însă, o bere americană va costa doar 5 dolari pentru o bere mică și 9 dolari pentru una mare. Fanii trebuie să plătească doar 3 dolari pentru apă.

Și alte costuri sunt umflate. Un bilet de tren de la Penn Station din New York City până la stadionul NYNJ pentru un meci al Cupei Mondiale costă 98 de dolari.

Prețul biletului, care costă de obicei 12,90 dolari, a fost majorat pentru ca localnicii să nu fie împovărați cu plata transportului fanilor, a declarat guvernatorul New Jersey, Mikie Sherrill. Sherrill a mai spus că FIFA nu contribuie la costurile de transport de 48 de milioane de dolari.