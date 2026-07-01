Trei oameni au murit în Mexic, în timp ce sărbătoreau calificarea echipei naționale în optimile Cupei Mondiale 2026

Autoritățile sanitare au declarat că serviciile de urgență au tratat trei persoane inconștiente în diferite locuri din jurul bulevardului Paseo de la Reforma. Foto: Getty Images

Trei oameni au murit sufocați în Mexic, miercuri dimineață, în timp ce sărbătoreau alături de un milion de fani calificarea naționalei în optimile Cupei Mondiale 2026. „Peste un milion de oameni au ieșit în stradă, în principal în jurul monumentului „Îngerul Independenței” din centrul orașului, pentru a marca prima victorie în faza eliminatorie a Cupei Mondiale din 1986”, a anunțat administrația orașului, scrie BBC News.

O tânără de 19 ani se numără printre cele trei persoane care au murit sufocate. O femeie în vârstă de 48 de ani și un bărbat în vârstă de 44 de ani au murit, de asemenea, după ce mulțimile au năvălit asupra orașului în urma victoriei țării cu 2-0 asupra Ecuadorului, a anunțat miercuri autoritatea sanitară a capitalei.

„Peste un milion de oameni au ieșit în stradă, în principal în jurul monumentului Îngerul Independenței din centrul orașului, pentru a marca prima victorie prin eliminare a țării la Cupa Mondială din 1986”, a anunțat administrația orașului.

Primarul orașului, Clara Brugada, și-a exprimat „cele mai sincere condoleanțe” familiilor victimelor și a promis sprijin în zilele următoare.

Autoritățile sanitare au declarat că serviciile de urgență au tratat trei persoane inconștiente în diferite locuri din jurul bulevardului Paseo de la Reforma înainte de a le transporta la spital.

„După ce pacienților li s-au acordat prim ajutor și tehnici de resuscitare cardiopulmonară, aceștia au fost transferați la un spital pentru îngrijiri medicale specializate”, a declarat autoritatea sanitară a orașului.

Într-o postare pe rețelele sociale publicată după anunțarea deceselor, primarul Brugada i-a îndemnat pe fani să „sărbătorească întotdeauna cu responsabilitate, grijă și empatie”.

Victoria Mexicului a pornit sărbători animate pe Estadio Azteca și în mari părți ale orașului, unde artificiile au putut fi văzute mult timp după fluierul final.

Înainte de meci, Brugada le spusese fanilor care sperau să vadă meciul lângă monumentul Îngerul Independenței „să caute în altă parte”, din cauza mulțimii uriașe deja adunate acolo.

Peste 20 de milioane de oameni locuiesc în zona metropolitană a orașului Mexico City, ceea ce o face unul dintre cele mai dens populate locuri de pe planetă.

Victoria de marți trimite Mexicul în optimile de finală ale Cupei Mondiale, unde ar putea înfrunta Anglia dacă echipa lui Thomas Tuchel învinge RD Congo miercuri.