Adrian Nica, despre controversa „gap-ului de TVA la gem”: „ANAF nu va impozita niciodată gemul și murătura”

România are, în prezent, cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană. Foto: Agerpres

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat, la Antena 3 CNN, că nu a fost „niciodată după bătrânica cu pătrunjelor” și a spus că atunci când a precizat că și gemul făcut în casă e inclus în gap-ul de TVA a explicat „în prea puține cuvinte un subiect amplu”. Șeful Fiscului a subliniat că nu vor fi „niciodată” impozitate gemul și murăturile puse pentru iarnă de români.

„Nu am fost niciodată după bătrânica cu pătrunjelul. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră legat ce mi-a rămas, da, poate a fost. Am explicat în prea puține cuvinte un subiect amplu ANAF-ul nu va impozita niciodată gemul și murătura. Nu mi-am propus niciodată așa ceva”, a spus Adrian Nica.

Întrebat cum va schimba ANAF percepția românilor că se bate cu omul mărunt, Adrian Nica a spus că răspunsul e digitalizarea.

„Percepția generală pe care populația o are este cea care contează. Eu nu pot să spun că lucrurile stau altfel, deoarece asta e percepția generală și de aici începem să lucrăm. Ce pot să vă asigur că prin acțiunile pe care le facem și de ce amintesc mereu digitalizarea, ea ne de informații pentru a acționa țintit. Adică această digitalizare și analiza de risc centralizată pe care o vom pune în aplicare de la 1 ianuarie ne va duce în situația să prezentăm fiecare control, de ce mergem acolo și ce riscuri am identificat”, a explicat președintele ANAF.

Precizările preşedintelui ANAF vin după ce a afirmat la Antena 3 CNN că „gemul făcut de bunica se calculează la gap-ul de TVA” al României, precizând că, potrivit Comisiei Europene, „produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA”. A revenit ulterior asupra declarației, precizând că ANAF nu va impozita autoconsumul populației, dar afirmațiile au fost criticate și de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan.

TVA a fost majorat de la 19% la 21%, începând cu data de 1 august 2025. România are, în prezent, cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană. Adică, TVA e cea mai prost colectată taxă dintre toate, din 100 de lei colectăm 65 de lei, deci o treime rămâne necolectată.