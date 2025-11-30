ANAF își lansează propriul OLX: românii vor putea cumpăra online marfa confiscată din controale

Sediul central al ANAF. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

ANAF pregătește cea mai amplă platformă publică de vânzare a bunurilor confiscate, un fel de „OLX al statului”, unde românii vor putea cumpăra transparent marfa ridicată din controale. Președintele instituției, Adrian Nica, spune că este pentru prima dată când Fiscul își propune să facă public și accesibil întreg fluxul de valorificare a bunurilor, tocmai pentru a elimina suspiciunile că unele produse „se dau pe sub mână”.

Controale în depozite și la platformele online

ANAF a declanșat în ultimele luni o serie de acțiuni ample în comerțul online: de la depozitele angro care aprovizionează piața, până la platforme și site-uri cu identitate schimbătoare.

Adrian Nica spune că instituția a verificat mii de puncte de lucru.

„Aș împărți acest comerț în două: cel online și controalele în depozitele – n-o să dau nume acum, că nu e, nu e ok să spun asta – dar ANAF-ul a avut o acțiune amplă într-unul din marile complexe ale țării, ca să spun așa. Acolo am verificat 1.100 de depozite, a fost o acțiune amplă, am confiscat marfa aferentă a 30 de depozite, iar în clipa aceasta colegii noștri sunt acolo în continuare și fac monitorizare. Vorbim de un angro”, a declarat președintele ANAF, la Antena 3 CNN.

Iar valoarea mărfii confiscate se ridică la 40 de milioane de lei.

Șeful ANAF spune că instituția s-a lovit de o piață online fluidă, greu de urmărit și construită în jurul unor identități efemere: la fiecare comandă apare alt site, altă firmă și alt furnizor.

„O altă acțiune pe care au întreprins-o colegii noștri și vizează tipul ăsta de site-uri la care dumneavoastră faceți referir: fiecare român astăzi are un smartphone sau acces la o rețea de socializare. De acolo i se face un profil, primește pe telefon o anumită poză cu hobby, să zic, sau cu lucrurile care îi plac și în momentul în care comandă în spate, de la fiecare comandă, e alt site. Am avut aici o acțiune pe care colegii mei de anti-antifraudă au confiscat undeva la 11 milioane” – Adrian Nica, președintele ANAF.

Practic, un român vede o reclamă, comandă haina sau produsul, iar firma „dispărută” din spate este imposibil de urmărit. Astfel de modele de afaceri sunt create pentru a evita taxele, iar ANAF a recunoscut dificultatea enormă de a identifica cine este proprietarul real.

„Modul de lucru și de acțiune al acestor site-uri este unul care ne provoacă și pe noi, profesional, pentru că este foarte greu să identifici care este persoana juridică din spate. Avem aici o colaborare cu ANCOM în sensul ăsta și suntem în etapa în care pregătim noi modele de acțiune” – Adrian Nica, președintele ANAF.

Ce se întâmplă cu marfa confiscată? ANAF construiește OLX-ul statului

Pentru prima dată, ANAF recunoaște că ritmul și volumul confiscărilor sunt atât de mari încât instituția are nevoie de o platformă proprie pentru valorificare. Aceasta va funcționa ca un marketplace, unde publicul va avea acces direct la produse.

„Cu marfa pe care o confiscăm avem acum în proiect, avem un proiect în PNRR să proiectăm o platformă – îi spunem noi intern OLX-ul ANAF-ului – pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces și marfa pe care o confiscăm” – Adrian Nica, președintele ANAF.

Înainte de a fi scoasă la vânzare, marfa este verificată de ANPC și de instituțiile pentru protecția consumatorului, pentru a stabili dacă poate fi pusă legal în consum.

„Legislația ne obligă să avem o întâlnire cu celelalte instituții ale statului să vedem, înainte de toate, dacă marfa poate fi pusă în consum, pentru că vorbim de o marfă la negru, de cele mai multe ori nu respectă condițiile de calitate și atunci când o confiscăm, primul lucru pe care îl facem ne întâlnim cu colegii de la ANPC și celelalte instituții de protecție a consumatorului pentru a verifica dacă marfa confiscată îndeplinește condițiile” – Adrian Nica, președintele ANAF.

Scopul platformei este unul dublu: valorificare și transparență totală.

„După aceea lucrăm la această platformă unde să transparentizăm tot ce vindem. Mai precis: orice confiscăm să punem în această platformă, astfel încât orice român să aibă acces la cumpărarea lor, să cadă și mitul ăsta că la ANAF se vând pe sub mână anumite produse. Vom transparentiza absolut tot în această zonă al vânzării bunurilor” – Adrian Nica, președintele ANAF.

Și da, ANAF va avea oameni dedicați care să se ocupe de „magazinul online” al instituției: „Din păcate, da, colegii noștri o să facă și lucrul ăsta”.