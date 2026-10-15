Anunț de coșmar de la BNR: Datoria externă e la un nivel record. Investițiile străine directe s-au prăbușit cu 63% în opt luni

Investițiile străine directe ale nerezidenților în România au însumat 2,122 miliarde de euro în perioada ianuarie-august 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Datoria externă totală a României a crescut cu 7,45 miliarde de euro în primele opt luni din 2026, față de sfârșitul anului trecut, și a ajuns la un nivel record de 238,08 miliarde de euro, în timp ce investițiile străine directe au scăzut cu aproximativ 63% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

La 31 august 2026, datoria externă totală a României se ridica la 238,078 miliarde de euro, în creștere cu 7,450 miliarde de euro față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2025.

Din total, datoria externă pe termen lung însuma 184,784 miliarde de euro, reprezentând 77,6% din datoria externă totală. Aceasta a crescut cu 1,8% față de sfârșitul anului trecut. Datoria externă pe termen scurt a ajuns la 53,294 miliarde de euro, reprezentând 22,4% din total, după o creștere de 8,5%.

Datele vin în contextul în care Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit, în scădere, estimările privind evoluția economiei românești în acest an, până la o contracție de 0,5%, de la un avans de 0,7% cât prognoza în luna aprilie și o creștere de 1,4% în luna octombrie a anului trecut, arată cel mai recent raport "World Economic Outlook" (WEO), publicat marți de instituția financiară internațională, potrivit Agerpres.

De asemenea, economia a scăzut timp de trei trimestre consecutive, ultimele două din anul 2025 și primul din 2026, potrivit datelor publicate în octombrie de Institutul Național de Statistică (INS).

Investițiile străine directe au scăzut cu 63% în primele opt luni

Investițiile străine directe ale nerezidenților în România au însumat 2,122 miliarde de euro în perioada ianuarie-august 2026, comparativ cu 5,657 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel, investițiile străine directe au scăzut cu aproximativ 62,5%, echivalentul unei reduceri de peste 3,5 miliarde de euro față de primele opt luni din 2025.

Participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au însumat 2,220 miliarde de euro, în timp ce creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 98 de milioane de euro.

Deficitul de cont curent a ajuns la aproape 20 de miliarde de euro

În perioada ianuarie-august 2026, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 19,925 miliarde de euro, față de 18,983 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025.

Deficitul balanței bunurilor a crescut cu 818 milioane de euro, ajungând la 22,385 miliarde de euro. În schimb, excedentul balanței serviciilor a urcat la 9,344 miliarde de euro, de la 8,632 miliarde de euro în primele opt luni ale anului trecut.

Deficitul balanței veniturilor primare a crescut cu 295 de milioane de euro, până la 6,665 miliarde de euro. Totodată, balanța veniturilor secundare a trecut de la un excedent de 322 de milioane de euro în perioada ianuarie-august 2025 la un deficit de 219 milioane de euro în aceeași perioadă din 2026.