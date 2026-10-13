Ce trebuie să faci dacă ai un accident ușor cu scoica sau scaunul de copil în mașină

Contravaloarea scaunului poate fi solicitată prin asigurarea RCA a șoferului vinovat de accident. Foto: Getty Images

Chiar dacă mașina a fost implicată într-un accident ușor, scoica sau scaunul auto al copilului ar putea să nu mai fie sigur pentru utilizare. Unele deteriorări nu sunt vizibile, iar părinții se pot întreba dacă trebuie să îl înlocuiască și cine suportă costurile. În anumite condiții, contravaloarea scaunului poate fi solicitată prin asigurarea RCA a șoferului vinovat de accident, potrivit siguranta-auto-copii.ro.

Scaunul de copil se schimbă după orice accident auto

Un scaun auto care pare intact după un impact nu este neapărat și sigur. În timpul coliziunii, structura din plastic poate suferi microfisuri, componentele care absorb energia se pot deforma, iar elementele de fixare pot fi afectate. Aceste modificări nu sunt întotdeauna vizibile, dar pot reduce capacitatea scaunului de a proteja copilul la un alt accident.

De aceea, recomandarea este ca părinții să consulte instrucțiunile producătorului și să verifice dacă scaunul trebuie înlocuit după impact. Mulți producători recomandă schimbarea acestuia chiar și după accidente aparent minore, deoarece integritatea componentelor nu poate fi stabilită doar printr-o examinare vizuală.

Trebuie luate în calcul și circumstanțele accidentului, inclusiv viteza impactului și eventualele deteriorări ale mașinii. Unele recomandări de înlocuire prevăd criterii pentru accidente minore, însă acestea diferă în funcție de producător și de model. Dacă există îndoieli, părinții pot cere lămuriri distribuitorului sau producătorului.

În cazul unei scoici sau al unui scaun auto implicat într-un accident, faptul că în momentul impactului copilul nu se afla în el nu înseamnă automat că sistemul poate fi folosit în continuare. Important este dacă scaunul a fost supus forțelor coliziunii și ce prevăd instrucțiunile producătorului.

Cum poți fi despăgubit prin RCA pentru scoica sau scaunul auto

Dacă accidentul a fost provocat de un alt șofer, părinții pot solicita despăgubiri și pentru scoica sau scaunul auto avariat, nu doar pentru reparația mașinii. Pentru acest lucru, este important ca prezența scaunului în vehicul să fie consemnată de la început și ca paguba să fie inclusă în dosarul de daună.

Ce trebuie să faci pentru a solicita despăgubirea:

Menționează scaunul în documentele accidentului. În cazul constatării amiabile, notează prezența acestuia la rubrica „Observații”. Dacă accidentul este constatat de Poliție, solicită consemnarea scaunului în procesul-verbal.

Anunță asigurătorul RCA al șoferului vinovat. Precizează că soliciți despăgubire și pentru scoica sau scaunul auto al copilului.

Păstrează dovada achiziției. Factura sau bonul fiscal pot ajuta la stabilirea valorii bunului. Dacă nu mai ai documentele, întreabă asigurătorul ce alte dovezi acceptă și cum va evalua valoarea scaunului.

Solicită o confirmare de la producător. Poți contacta distribuitorul sau importatorul pentru un document care să precizeze dacă scaunul trebuie înlocuit după accident, în conformitate cu recomandările producătorului.

Cere includerea scaunului în dosarul de daună. Asigurătorul va analiza documentele și va stabili despăgubirea în condițiile aplicabile.

În funcție de procedura asigurătorului și de soluționarea dosarului, părinților li se poate solicita să predea scaunul avariat. De aceea, este bine să întrebe din timp ce documente sunt necesare, cum se stabilește valoarea despăgubirii și dacă trebuie să păstreze scaunul până la finalizarea evaluării.

Ce se întâmplă dacă accidentul a fost din vina ta

Situația este diferită dacă șoferul vinovat este chiar cel în a cărui mașină se afla scaunul copilului. RCA-ul propriu nu acoperă, în mod obișnuit, pagubele produse propriului vehicul sau propriilor bunuri. În acest caz, despăgubirea pentru scaun poate depinde de existența unei polițe CASCO și de condițiile acesteia.

Nu toate polițele CASCO acoperă automat bunurile aflate în interiorul mașinii. Părinții ar trebui să verifice dacă scoica sau scaunul auto este inclus în asigurare, dacă sunt despăgubite pagubele produse din vina propriului șofer și ce limite sau documente se aplică.

Unde poți găsi un scaun de înlocuire până la soluționarea daunei

Până la rezolvarea dosarului de daună, costul unui scaun nou poate fi o problemă pentru unele familii. Fundația Siguranța Auto Copii oferă, în anumite situații, posibilitatea împrumutării unui scaun de înlocuire, pentru perioada în care părinții așteaptă soluționarea dosarului de către asigurător.

Scaunele pot fi preluate de la Centrele Siguranță Auto Copii pe baza unui proces-verbal de împrumut, fără obligații financiare pentru părinte. Scaunul împrumutat trebuie returnat după soluționarea daunei și recuperarea contravalorii scaunului avariat, astfel încât să poată fi folosit și de alte familii care au nevoie de ajutor.