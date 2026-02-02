Șoferii care circulă pe banda unică de autobuz în București riscă amenzi și de 1.620 de lei. STB: „Încă 8 kilometri sunt în amenajare”

Bandă unică pentru autobuz în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Captură video STB

Societatea de Transport București (STB) atrage atenția asupra avantajelor utilizării benzilor unice dedicate transportului public, dar și asupra sancțiunilor aplicate șoferilor care circulă ilegal pe acestea. În prezent, în Capitală există 57 de kilometri de benzi unice, urmând ca rețeaua să fie extinsă cu încă 8 kilometri aflați în curs de amenajare.

Potrivit STB, benzile unice permit autobuzelor să circule fără blocaje, asigurând un timp de parcurs mai scurt și un program mai predictibil.

Ce economie de timp fac călătorii care aleg să meargă cu autobuze STB care au bandă unică pe traseu

Pentru a demonstra diferențele de timp, instituția a realizat filmări comparative între autobuze și autoturisme pe trei artere importante: Bulevardul Unirii – Palatul de Justiție – Piața Unirii, Bulevardul Iuliu Maniu (între Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” și intersecția cu bulevardele Paul Teodorescu și Doina Cornea), precum și pe Bulevardul Carol I, între Piața Rosetti și Teatrul Național.

Rezultatele arată că autobuzele au parcurs aceste segmente în mai puțin de un minut, în timp ce șoferii aflați în autoturisme au petrecut peste 15 minute așteptând la semafoare.

STB susține că utilizarea chiar și a unei singure benzi unice, dimineața și seara, de cinci ori pe săptămână, poate duce la o economie de peste 9 ore într-o lună pentru călători.

Ce amenzi pot lua șoferii care circulă pe banda de autobuz în Capitală, în 2026

În același timp, autoritățile avertizează că nerespectarea regimului de bandă unică se sancționează sever. Conform datelor furnizate de Brigada Rutieră București, în anul 2025 au fost sancționați aproximativ 2.900 de conducători auto care au circulat ilegal pe benzile destinate transportului public.

Abaterea este sancționată cu 6–8 puncte-amendă, iar la valoarea actuală de 202,5 lei pentru un punct, amenda poate ajunge între 1.215 și 1.620 de lei.

„Benzile unice din Capitală: câștigi timp dacă ești în autobuz, dar riști 1.620 de lei dacă ești la volanul mașinii și nu le respecți”, a transmis STB, luni.