„Uite, fără mâini pe volan”. Uber lansează taxiurile fără șofer în Europa. În ce orașe vor circula mașinile autonome

Compania americană de tehnologie a introdus taxiuri autonome pe străzile din Zagreb în aprilie. FOTO: Profimedia Images

Uber a lansat la începutul acestui an un serviciu de taxiuri fără șofer în Zagreb, Croația, iar acum a anunțat planuri de extindere a unui serviciu de vehicule complet autonome în numeroase orașe europene, împreună cu parteneri de pe continent. Prima oprire va fi Manchester, potrivit Euronews.

Compania americană de tehnologie a introdus taxiuri autonome pe străzile din Zagreb în aprilie, în parteneriat cu operatorul local de servicii Verne și firma chineză de inteligență artificială Pony.ai. Cele trei companii urmăresc să extindă acest model de afaceri pe întreg continentul.

Este un parteneriat neobișnuit, având în vedere diferențele dintre filosofiile Europei, Statelor Unite și Chinei, Europa fiind deosebit de prudentă în comparație cu celelalte două regiuni. Cu toate acestea, companiile consideră că parteneriatul funcționează datorită ambiției comune de a introduce servicii de transport cu taxiuri autonome în întreaga lume.

Parteneriatul face parte dintre cele peste 30 de proiecte pe care Uber le derulează în Europa. Împreună cu Verne și Pony.ai, Uber a început testele la Manchester, iar Pony.ai și Uber intenționează să lanseze un serviciu la Londra, alte numeroase orașe fiind incluse în planuri.

Parteneriatul din Zagreb este cel mai avansat și a fost anunțat în martie, cu obiectivul de a scoate pentru prima dată taxiurile fără șofer din faza de testare și de a le introduce pe piața europeană.

Zagreb a fost un oraș deosebit de atractiv pentru Uber, deoarece aici își are sediul producătorul de hypercaruri electrice Rimac, al cărui fondator, Mate Rimac, se extinsese deja în domeniul taxiurilor autonome prin intermediul companiei Verne. Verne are propriile planuri de lansare a unui serviciu de mobilitate cu vehicule autonome de tip „business class”.

În aprilie, parteneriatul și-a lansat serviciul de taxiuri autonome, oferindu-le utilizatorilor din Zagreb posibilitatea de a comanda un vehicul fără șofer pentru deplasările lor. În aceste mașini se află încă o persoană la volan, numită operator de siguranță, care supraveghează călătoria ca măsură de securitate. Operatorii de siguranță sunt, de regulă, foști șoferi de taxi.

De atunci, vehiculele serviciului au parcurs 200.000 de kilometri pe străzile din Zagreb.

Acum, partenerii consideră că sunt pregătiți să facă următorul pas și să elimine operatorul din mașină, astfel încât în vehicul să rămână doar pasagerul.

Primele călătorii complet autonome din Europa au început pe 10 septembrie. Acestea sunt disponibile unui număr limitat de utilizatori invitați și se desfășoară pe un traseu de 22 de kilometri, care leagă sediul Verne de Aeroportul Franjo Tuđman din Zagreb.

„Uite, fără mâini la volan”

Comandarea unei curse Uber cu serviciul de transport autonom disponibil în prezent este la fel de simplă ca rezervarea oricărei alte călătorii prin platformă. Atunci când solicită curse UberX sau Comfort, utilizatorii pot alege între mașinile conduse de oameni și taxiurile autonome controlate de inteligența artificială.

Pasagerii pot debloca mașina cu telefonul, se pot urca și se pot instala confortabil, sau cât de confortabil se poate într-o mașină fără șofer, având totodată acces complet la serviciul de asistență Uber, în cazul în care se întâmplă ceva.

În Zagreb, pasagerii călătoresc cu modelul BAIC Arcfox Alpha T5, un SUV electric chinezesc. Un operator de siguranță stă pe scaunul șoferului, iar scaunul din față, destinat pasagerului, a fost scos pentru a crea mai mult spațiu pentru bagaje.

Uber și Verne operează în prezent aproximativ 30 de vehicule autonome în Zagreb. În fiecare noapte, acestea se întorc la un centru central, numit „navă-mamă”, unde startupul croat se ocupă de curățarea și întreținerea lor.

Sistemul actual face parte din ceea ce este cunoscut drept un program de vehicule autonome de nivel 4. Aceasta înseamnă că mașina se poate conduce singură, fără intervenție umană, dar numai în zone strict controlate. Nicăieri în lume nu funcționează un program de nivel 5, care ar permite circulația fără restricții pe drumurile publice.

Călătoria este lină și te face să te simți în largul tău, iar după un timp uiți că nu o persoană, ci o inteligență artificială te conduce la destinație.

„Noi îi spunem un pic «plictisitor de-a dreptul magic». Adică te urci în mașină și, la început, te gândești: «Uau, nimeni nu ține mâinile pe volan», iar apoi, dintr-odată, ești într-o mașină ca oricare alta”, a declarat Annie Duvnjak, responsabilă la nivel global de operațiunile de mobilitate autonomă ale Uber.

Asta nu înseamnă că deplasarea este lipsită de întreruperi. Mașina se oprește complet la fiecare indicator STOP, chiar și atunci când drumul este gol, și trage pe dreapta pentru a evita șoferii umani excesiv de agresivi care încearcă să o depășească.

Este un proces de învățare pentru parteneri, care testează vehicule complet autonome, obiectivul lor final, într-o zonă limitată din Zagreb.

Un parteneriat neobișnuit

Parteneriatul, lansat în aprilie, reunește o companie americană de mobilitate, un startup european și o firmă chineză de inteligență artificială. Fiecare organizație provine dintr-o regiune cu o abordare foarte diferită în privința mobilității și a inteligenței artificiale.

Având în vedere aceste diferențe, precum și tensiunile geopolitice actuale legate de aspecte precum comerțul, reglementările privind consumatorii, suveranitatea tehnologică și lanțurile de aprovizionare, poate părea surprinzător că aceste companii au decis să colaboreze.

Uber susține însă că modelul funcționează deoarece cele trei companii au un obiectiv comun: introducerea taxiurilor autonome pe mai multe piețe.

„Avem Verne, o companie locală extraordinară din Zagreb, cu experiență în gestionarea flotelor și operarea vehiculelor. Apoi o avem pe Pony.ai, care dispune de tehnologie de top la nivel mondial pentru vehicule autonome, și pe Uber, care reunește toate aceste elemente prin platforma de mobilitate și experiența oferită pasagerilor”, a declarat Duvnjak.

„Așadar, fiecare contribuie cu ceea ce știe să facă mai bine, iar toate aceste competențe se reunesc.”

Verne, partenerul european al acestui proiect, a fost cofondată de Mate Rimac și poartă numele scriitorului de science-fiction Jules Verne. Compania lucrează la dezvoltarea taxiurilor autonome din 2019 și și-a lansat propriul serviciu în aprilie.

Verne acționează ca operator local al serviciului și deține flota, gestionând operațiunile zilnice ale taxiurilor autonome. De asemenea, compania coordonează relația cu autoritățile de reglementare, discutând cu instituțiile locale, regionale și naționale pentru a obține aprobările legale necesare circulației vehiculelor autonome în aceste zone.

Acesta este, probabil, cel mai mare obstacol cu care se confruntă parteneriatul. Cadrul legislativ fragmentat al Europei în ceea ce privește mașinile fără șofer a lăsat continentul mult în urma Statelor Unite și a Chinei, unde taxiurile autonome funcționează comercial de mai mulți ani.

Parteneriatul cu Uber îi oferă companiei Verne posibilitatea de a-și extinde operațiunile prin furnizarea serviciilor sale prin intermediul aplicației și de a ajunge în alte orașe europene, pe măsură ce proiectul se extinde.

„Acesta este un moment important nu doar pentru Verne, ci și pentru Croația. Un serviciu lansat în premieră aici, la Zagreb, este acum disponibil prin intermediul celei mai mari platforme de mobilitate din lume. Experiența pe care o acumulăm în fiecare zi la Zagreb ne va ajuta să aducem Verne și în alte orașe europene”, a declarat Marko Pejković, directorul general al Verne.

În iunie 2024, compania croată și-a prezentat propriul concept de mașină autonomă cu două locuri, destinat călătorilor de afaceri.

„Vrem ca oamenii să fie impresionați atunci când ajung într-unul dintre aceste vehicule”, a declarat Pejković.

Este un vehicul lung și elegant, cu suficient spațiu pentru ca scaunele să poată fi înclinate complet în timpul deplasării. Un ecran uriaș amplasat pe bord îi distrează și le oferă informații pasagerilor pe durata călătoriei.

În ciuda aspectului mai luxos, compania afirmă că deplasările nu vor costa mai mult, deoarece eliminarea șoferului reduce semnificativ cheltuielile.

„Introducem o viziune complet nouă asupra interiorului vehiculului, conceput nu ca un concept pentru un viitor îndepărtat, ci ca ceva care poate fi folosit în cadrul unui serviciu real. Acesta îi va ajuta pe oameni să-și folosească timpul într-un mod mai productiv, mai plăcut și mai relaxant”, a declarat Pejković.

Compania intenționează să introducă acest vehicul în viitor, dar, deocamdată, folosește modelul BAIC Arcfox.

O școală de șoferi pentru agenții AI

Al treilea partener al proiectului este compania chineză de inteligență artificială Pony.ai, care furnizează tehnologia AI ce controlează vehiculele.

Compania aduce și o experiență considerabilă în acest sector. Pony.ai afirmă că a fost prima companie de vehicule autonome care a obținut o licență pentru taxiuri în China și că este una dintre puținele companii din lume care operează vehicule comerciale complet autonome.

În Zagreb, mașinile Arcfox sunt echipate cu sistemul Gen-7 de conducere autonomă al Pony.ai, cel mai recent pachet al companiei pentru vehicule autonome de nivel 4.

Sistemul include 34 de senzori individuali. Printre aceștia se numără nouă senzori LiDAR, 14 camere și patru radare cu unde milimetrice, precum și patru microfoane, doi senzori de apă și un senzor de coliziune. Împreună, aceștia îi oferă vehiculului o capacitate considerabilă de a percepe mediul înconjurător și suficiente sisteme redundante pentru a reduce riscul de accidente.

Vehiculul autonom este controlat de sistemul Pony.ai Virtual Driver.

Acesta conduce mașina tratând-o ca pe un agent AI fizic. Însă, înainte ca un agent AI să poată ieși pe șosea, trebuie mai întâi să conducă într-un mediu virtual.

„Este ca un teren virtual de antrenament, care îi arată inteligenței artificiale cum să conducă. Așa cum oamenii învață să conducă, și șoferii AI învață să conducă în acel mediu. Apoi, după ce absolvă «școala virtuală de șoferi», șoferii AI preiau controlul, astfel încât nu ne bazăm pe nicio telecomandă”, a declarat dr. Ludi Wang, director pentru comunicare globală al Pony.ai.

Uber a anunțat în această săptămână că următorul oraș în care va ajunge parteneriatul este Manchester, în Regatul Unit. Testele sunt deja în desfășurare în oraș, iar Uber afirmă că un serviciu similar celui din Zagreb va fi lansat în lunile următoare.

În total, Uber ia în calcul peste 30 de orașe și derulează proiecte aflate în diferite stadii la Londra, Madrid, München și Zürich.

„Suntem, de fapt, în discuții cu Bruxelles-ul – purtăm discuții cu 30 de orașe, iar Bruxelles-ul este unul dintre acestea. Nu dorim să demarăm teste într-un oraș dacă nu întrevedem posibilitatea ca, pe termen lung, să putem lansa acolo, la scară largă, un serviciu cu vehicule autonome. Însă Bruxelles-ul se află, cu siguranță, pe lista noastră”, a precizat Pejković.