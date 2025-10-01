Bogații ajunși la pensie se tem că vor rămâne fără bani din cauza creșterii speranței de viață și se întorc la muncă

Bogații ajunși la pensie se tem că vor rămâne fără bani din cauza creșterii speranței de viață FOTO: Getty Images

Nu doar cei din generația Z nu-și permit costul vieții în prezent. Chiar și boomerii (cei născuți între 1946 și 1970) bogați care s-au pensionat având în cont economii serioase resimt presiunea financiară.

Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Prudential Financial. Firma a intervievat aproximativ 20.000 de persoane peste 50 de ani și a descoperit că pensionarii trăiesc mult sub nivelul posibilităților lor financiare, potrivit Fortune.

Cuplurile căsătorite, în vârstă de 65 de ani, din SUA, cu active financiare de cel puțin 100.000 de dolari, retrăgeau în medie 2,1% din economiile lor anual, aproape jumătate din rata obișnuită de cheltuieli a pensionarilor, conform cercetării.

David Blanchett, șeful departamentului de cercetare pentru pensionare la PGIM DC Solutions, afiliat Prudential Financial și coautor al studiului, a declarat pentru Wall Street Journal că, din 1926, pensionarii au putut cheltui 4% din economii în fiecare an fără riscul de a rămâne fără bani în ultimii 30 de ani de viață.

Dar acum, perspectiva de a trăi până la peste 95 de ani devine o realitate din ce în ce mai probabilă pentru persoanele în vârstă, iar costurile cu locuința, sănătatea, facturile și alimentele vor crește în tot acest timp.

De aceea, în loc să cheltuiască pe călătorii în jurul lumii în anii de aur ai vieții, economisirea sub nivelul posibilităților a devenit un comportament tot mai răspândit mai ales în rândul pensionarilor mai bogați, se concluzionează în sondaj.

Pensionarii se simt nepregătiți pentru anii fără muncă

Cercetătorii numesc această tendință „puzzle-ul consumului în pensionare”.

Practic, chiar și după ce au muncit din greu și au acumulat avere timp de decenii, pensionarii se simt nepregătiți pentru anii fără venituri care se apropie și continuă să strângă banii pe care îi au, în loc să se bucure de ei.

Un studiu a concluzionat direct că „indivizii nu planifică rațional o reducere a veniturilor așteptată la pensionare”.

Aceasta contrazice presupunerea generală că boomerii, care dețin mai mult de jumătate din avuția Americii, stau relaxați și se bucură de o pensionare confortabilă în casele lor fără ipoteci.

În realitate, conform datelor de la Rezerva Federală, mai puțin de jumătate dintre boomerii americani au economisit suficient pentru pensionare, iar îngrijorător, 43% dintre cei cu vârste între 55 și 64 de ani nu aveau deloc economii pentru pensionare în 2022. În același an, 30% dintre persoanele peste 65 de ani erau în stare de insecuritate economică și câștigau mai puțin de 27.180 de dolari.

Nu e de mirare că mulți chiar se întorc la muncă ca să-și poată trăi visurile de pensionare.

Noua pensionare nu mai este pensionare

„Renunțarea la pensionare” a devenit un fenomen global. În Marea Britanie, aproape 20% dintre boomeri și membrii generației X târzii revin sau plănuiesc să revină pe piața muncii. În același timp, numărul celor care au continuat să lucreze după 65 de ani în SUA s-a cvadruplat de la anii 1980, conform Pew Research Center.

Acum, aproape 20% dintre americanii de 65 de ani și peste sunt angajați, aproape dublul cotei celor care lucrau acum 35 de ani. În total, aproximativ 11 milioane de americani de peste 65 de ani muncesc astăzi, reprezentând 7% din salariile plătite de angajatorii americani. În 1987, aceștia reprezentau 2%.

Mulți dau vina pe faptul că nu își pot permite viața de pensionar pe care și-au imaginat-o și aici nu este vorba despre cumpărarea unei case la malul mării. Se referă la atingerea unui nivel minim de siguranță financiară pentru a-și acoperi nevoile ce se schimbă odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, în loc să stea liniștiți prin casă, muncesc mai mult ca să-și crească fondul de pensie sau acceptă joburi part-time pentru a susține un standard de viață mai bun.

Problema se va înrăutăți pe măsură ce membrii generației X, următoarea generație de pensionari, se luptă acum să prevină insecuritatea financiară, fără a mai vorbi de economisirea pentru o pensionare confortabilă.