Ce este taxa de cogenerare și cum influențează facturile la energie, din ianuarie 2026: A crescut cu 62%

2 minute de citit Publicat la 07:00 03 Dec 2025 Modificat la 07:17 03 Dec 2025

Taxa de cogenerare este impusă tuturor consumatorilor de energie electrică din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență - cunoscută popular drept „taxa de cogenerare” - a fost majorată cu 62%. Pe facturile de curent și căldură ale românilor, aceasta se va reflecta ca un mic plus la costul per kWh, dar în contextul creșterilor succesive de preț la energie, scumpirile se simt tot mai mult în buzunare.

Chiar dacă taxa s-a majorat de la 1 noiembrie 2025, impactul real asupra facturilor devine vizibil în lunile următoare (inclusiv ianuarie 2026), deoarece:

facturile sunt plătite de obicei lunar sau bimestrial, deci poate părea că „scumpirea vine de la 2026” dacă factura aferentă lunii decembrie / ianuarie este cea mai vizibilă;

costurile cu energie termică — încălzire, apă caldă etc. — pot include alți parametri variabili care se actualizează periodic, astfel încât scumpirea poate părea cumulative în iarna 2025–2026.

Ce este taxa de cogenerare

Taxa de cogenerare este o contribuție impusă tuturor consumatorilor de energie electrică din România, pentru fiecare kilowatt-oră (kWh) consumată. Scopul său inițial: susținerea producătorilor care realizează cogenerare de înaltă eficiență — adică produc simultan energie electrică și termică, cu un randament mult mai bun decât centralele tradiționale.

Schema a fost introdusă în 2011, în baza legislației europene privind eficiența energetică.

Banii colectați astfel urmau să finanțeze construcția de noi centrale eficiente sau modernizarea celor existente, cu promisiunea unei energii mai ieftine și mai curate.

Cum se calculează

Practic, taxa se adaugă la prețul per kWh consumat. De exemplu: până recent, contribuția era de 0,0084 lei/kWh plus TVA.

Din 1 noiembrie 2025, contribuția a fost majorată la 0,0136 lei/kWh plus TVA, ceea ce reprezintă o creștere de 62%.

Pe factura finală, această majorare se reflectă direct în costul energiei electrice, dar și - indirect - în costul energiei termice, deoarece contribuția la cogenerare influențează prețul total final.

„Această creștere a cuantumului taxei de cogenerare determină o creștere de 0,5% a prețului energiei electrice.”, a transmis președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisaliță, în luna noiembrie.

Cu cât vor crește facturile la energie din ianuarie 2026

Deși majorarea are loc din noiembrie 2025, efectele asupra facturilor se vor vedea în lunile următoare — inclusiv din ianuarie 2026. Iată cum:

Conform estimărilor făcute după majorare, prețul energiei electrice va crește cu aproximativ 0,5% pentru consumatorul final.

În cazul energiei termice și a întreținerii la bloc (unde costurile cu energia electrică, iluminatul comun, apa caldă etc. sunt comunale), scumpirea va fi resimțită — locatarii ar putea plăti mai mult pentru întreținere, încălzire și alte servicii.

Deși procentul pare mic, sumele lunare nu sunt de neglijat, mai ales pentru consum ridicat sau pentru locuințe mari.

Totuși, chiar dacă majorarea este semnificativă (62% pentru taxa în sine), impactul asupra facturii totale este descris de specialiști ca „ușor” sau „moderat” — dar contextul actual al prețurilor la energie lasă spațiu pentru acumulări semnificative.

Astfel, pentru consumatori, e important să urmărească nu doar prețul pe kWh al energiei electrice, dar și contribuțiile reglementate automat, precum cea pentru cogenerare - care, acum, se află în creștere.