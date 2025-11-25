Cifre surpriză ale Eurostat: România este pe primul loc în UE la creşterea venitului pe cap de locuitor, cu 134% în ultimii 20 de ani

1 minut de citit Publicat la 13:39 25 Noi 2025 Modificat la 13:44 25 Noi 2025

În ceea ce privește țările UE, România a înregistrat cea mai mare creștere a venitului real pe cap de locuitor al gospodăriilor între 2004 și 2024. Foto: Eurostat

Venitul pe cap de locuitor în UE a crescut constant între 2004 și 2008, a stagnat între 2008 și 2011 din cauza crizei financiare mondiale și a scăzut în 2012 și 2013. De atunci, venitul a reluat creșterea constantă până în anul 2020, când a scăzut din cauza pandemiei. Anul 2021 a înregistrat o revenire, dar venitul a crescut lent în 2022 și 2023. Datele Eurostat pentru 2024 arată o accelerare a creșterii venitului, iar România este campioană europeană în cei 20 de ani, cu o creştere de 134%.

În ceea ce privește țările UE, România a înregistrat cea mai mare creștere a venitului real pe cap de locuitor al gospodăriilor între 2004 și 2024 (134 %), urmată de Lituania (95 %), Polonia (91 %) și Malta (90 %).

Between 2004 and 2024, household real income per capita in the EU grew by 22%.??



Largest growth in household real income per capita in:

??Romania (134%)

??Lithuania (95%)



??Greece and ??Italy registered decreases (-5% and -4%, respectively).



? https://t.co/Bs5qxkmOMv pic.twitter.com/pn3305lBSJ — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 25, 2025

Grecia și Italia au fost singurele țări în care venitul pe cap de locuitor al gospodăriilor a scăzut în ultimii 20 de ani (-5 % și, respectiv, -4 %), în timp ce cele mai mici creșteri au fost înregistrate în Spania (11 %), Austria (14 %), Belgia (15 %) și Luxemburg (17 %).

Venitul brut disponibil ajustat al gospodăriilor pe cap de locuitor, în termeni reali, înseamnă banii pe care îi are, în medie, fiecare persoană dintr-o țară pentru a trăi (pentru cheltuieli și pentru economii), după plătirea impozitelor și contribuțiilor la pensii.

La acești bani se adaugă și serviciile pe care le primește fiecare om gratuit, cum ar fi educația, sănătatea sau alte servicii oferite de stat și de organizații non-profit.

"Real" înseamnă că valoarea sa nominală este ajustată în funcție de creșterile de prețuri şi "pe cap de locuitor" înseamnă că suma totală a fost împărțită la numărul total de oameni din țară.