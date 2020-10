E oficial: Lista celor care s-au îmbogăţit în pandemie! 

Activele totale ale celor 2.189 de miliardari ai planetei au crescut la o valoare record de aproximativ 8.700 miliarde de euro, până la sfârșitul lunii iulie, datorită redresării piețelor bursiere, notează HotNews.ro.



Domenii ca tehnologia și asistența medicală s-au dovedit a fi catalizatoare ale acestei creșteri. La începutul pandemiei, e drept că şi bogaţii au tremurat puţin. Potrivit studiului citat, în perioada martie-aprilie bogăția globală a miliardarilor a scăzut cu aproximativ 6,6%, până la 8 mii de miliarde de dolari.

Miliardarii germani mai bogaţi cu 28%

Din aprilie, însă a început o fază de redresare, în care activele totale au crescut cu aproximativ 28%, până la sfârșitul lunii iulie a acestui an.

În Germania, avuția netă a super-bogaților a crescut de la 500,9 miliarde de dolari în martie 2019 la 594,9 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii iulie. După izbucnirea pandemiei, miliardarii germani au înregistrat cea mai mare creștere a profitului în domeniile tehnologiei (plus 46%), al asistenței medicale (plus 12%) și finanțelor (plus 11%).



Potrivit unui clasament publicat de „Manager Magazin”, cei mai bogați germani sunt probabil din familia de antreprenori Reimann (JAB Holding Company, Luxemburg) cu o avere estimată la 32 de miliarde de euro. Pe locul al doilea se află fondatorul Lidl, Dieter Schwarz, cu aprox. 30 de miliarde de euro. Frații Susanne Klatten și Stefan Quandt, care dețin aproape jumătate din acțiunile BMW, se afla pe locul al treilea.

Şi peste Ocean, miliardarilor le merge din plin

Jeff Bezos, Bill Gates și alții asemenea și-au sporit averile cu 845 miliarde de dolari, potrivit datelor Forbes.

Cei mai bogati 643 de americani au acum active totale de 3.800 miliarde dolari - cu aproape 1.000 miliarde mai mult decât în martie. Mare parte din aceste creşteri sunt datorate fluctuaţiilor bursere.

Acțiunile Amazon au crescut cu 40%, în acest an, iar CEO-ul Jeff Bezos, care deține cel mai mare pachet de acțiuni, a devenit mai bogat cu 55,2 miliarde de dolari, din februarie 2020.

Familia fondatoare a Walmart este acum mai bogată cu peste 60 de miliarde de dolari, iar şeful Tesla, Elon Musk, are peste 70 de miliarde de dolari, din ultimele șase luni.

Pandemia nu a făcut decât să accentueze decalajul dramatic între bogaţii lumii şi săracii ei. Într-un apel urgent, șeful Programului Alimentar Mondial (PAM) s-a adresat joi miliardarilor lumii, pentru a ajuta la combaterea foametei. „Avem nevoie de 4,9 miliarde de dolari pentru a hrăni cele 30 de milioane de oameni care vor muri, fără ajutorul PAM, in următorul an”, a declarat David Beasley, în fața Consiliului de Securitate al ONU, din New York.