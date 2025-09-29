Cine sunt bugetarii care încasează spor de tăcere. Președintele CSM ia peste 2.000 de lei doar ca să păstreze confidențialitatea

În timp ce Guvernul adoptă măsuri de austeritate și promite o reducere a cheltuielilor din administrația publică centrală și locală, mai există bugetari care încasează sporuri pentru a-și îndeplini fișa postului. De pildă, există angajați la stat care încasează lunar o sumă de bani ca să nu divulge secrete de serviciu. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) încasează un spor de tăcere de până la 2.400 de lei pe lună.

De sporul de confidențialitate pot beneficia funcționarii publici și personalul contractual din ministere, autorități locale/centrale sau instituții precum Curtea Constituțională a României, care lucrează cu informații cu caracter sensibil sau confidențiale. Banii sunt dați în baza unui ordin semnat de directorul instituției sau un secretar de stat.

Cuantumul acestui spor diferă în funcție de postul ocupat, de vechimea în muncă și grad, dar poate ajunge până la 15% din salariul de bază, potrivit ziare.com.

Bugetarii care încasează spor de tăcere

Consiliul Superior al Magistraturii

Sporul pentru păstrarea confidențialității diferă în funcție de vechime, grad și funcția ocupată:

• Președinte: 2.023 – 2.394 lei

• Vicepreședinte: 1.958 – 2.315 lei

• Membru ales: 2.019 – 2.236 lei

• Membru de drept: 656 – 696 lei

• Secretar general: 1.463 – 1.731 lei

• Secretar general adjunct: 1.444 – 1.711 lei

• Director: 1.242 – 1.692 lei

• Director adjunct: 1.462 – 1.652 lei



Mi nisterul Justiției

• Director: 1.464 lei

• Consilier 1A: 2.828 lei

• Secretar general: 1.246 lei

• Personal de specialitate juridică asimilat potrivit Legii judecătorilor și procurorilor: 1.437 lei



Curtea Constituțională

• Președintele Curții: 2.354 lei

• Judecători: 2.263 lei

• Personalul administrativ: între 1.400 și 1.700 lei



