Aplicația de dating Bumble a fost cumpărată cu 1,3 miliarde de dolari. Noii proprietari spun că fac „un pariu pe viitorul umanității”

4 minute de citit Publicat la 11:23 14 Oct 2026 Modificat la 11:23 14 Oct 2026

Sediul Bumble din Austin, Texas. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Aplicația de dating Bumble a fost cumpărată pentru 1,3 miliarde de dolari, într-o tranzacție pe care noii proprietari au descris-o drept „un pariu pe viitorul umanității”, potrivit BBC.

Firma de investiții Ithaca Holdings preia compania, care înregistrează pierderi, iar directorii săi, Ravi Gupta și John Hegeman, vor deveni co-directori generali ai companiei care, la începuturile sale, s-a diferențiat de concurență prin regula potrivit căreia femeile trebuiau să inițieze conversațiile.

Bumble a renunțat la această regulă în luna august a acestui an.

Whitney Wolfe Herd, fondatoarea și actuala directoare generală a Bumble, a declarat că va rămâne „implicată activ” în afacerea pe care a înființat-o în urmă cu 12 ani.

Deși nu este clar ce rol va avea Wolfe Herd în cadrul aplicației de dating, aceasta a spus că va colabora îndeaproape cu noii proprietari.

„Tehnologia ar trebui să servească celei mai profunde surse de împlinire ale noastre: conexiunea umană”

Gupta și Hegeman au declarat că vor să folosească tehnologia pentru a „revitaliza și accelera afacerile...într-o lume transformată de inteligența artificială”.

„Tehnologia ar trebui să servească celei mai profunde surse de împlinire ale noastre: conexiunea umană. Această investiție este un pariu pe viitorul umanității”, au afirmat aceștia.

Declarația contrastează cu dezbaterile recente privind siguranța inteligenței artificiale, în condițiile în care unii experți susțin că ritmul dezvoltării acesteia amenință viitorul umanității.

Prețul acțiunilor Bumble a crescut puternic pe măsură ce au început să apară informații despre tranzacție. Creșterea a ridicat evaluarea companiei la peste 580 de milioane de dolari, însă aceasta rămâne mult sub nivelul maxim de peste 14 miliarde de dolari atins după listarea pe bursa Nasdaq, în 2021.

De când s-a lansat la bursă, Bumble a înregistrat un profit anual o singură dată

De când a devenit companie publică, Bumble a înregistrat un profit anual înainte de impozitare o singură dată, în 2023.

În următorii doi ani, compania a raportat pierderi semnificative, deși în această perioadă a lucrat la integrarea unor tehnologii noi, inclusiv a inteligenței artificiale, în aplicația sa.

Directoarea generală a companiei în 2024, Lidiane Jones, a declarat pentru BBC că inteligența artificială are un „potențial interesant” pentru aplicațiile de dating, în special în ceea ce privește siguranța. Ea a spus că Bumble a analizat cercetări potrivit cărora reprezentanții generației Z și milenialii sunt interesați de ajutorul oferit de inteligența artificială pentru crearea profilurilor de dating.

Anul acesta, aplicația a lansat mai multe funcții noi bazate pe inteligență artificială, inclusiv un instrument de îndrumare care îi ajută pe utilizatori să își creeze profilurile de dating.

Whitney Wolfe Herd a co-fondat Tinder când avea doar 22 de ani, și a lansat Bumble la 25 de ani

Bumble a fost lansată în 2014 de Whitney Wolfe Herd, în vârstă de doar 25 de ani la acel moment, care a construit brandul în jurul unei caracteristici distinctive: numai femeile puteau iniția conversațiile cu persoanele cu care se potriveau. (n.r. un film biografic cu povestea ei este Swiped, lansat în 2025, disponibil și în România)

Recent, compania a abandonat această regulă, stârnind dezbateri în rândul utilizatorilor cu privire la posibilitatea ca aplicația să fi pierdut elementul care o diferenția de concurență.

„Astăzi, comunitatea noastră cere mai multă flexibilitate, mai puțină presiune și mai multe oportunități de a crea conexiuni reale și semnificative. Tocmai asta oferă această nouă experiență”, a declarat Wolfe Herd în august.

Aplicațiile de dating, precum Bumble, s-au confruntat cu dificultăți în ultimii ani, pe măsură ce unii utilizatori mai tineri au devenit tot mai dezamăgiți de căutarea partenerilor prin intermediul platformelor online.

Concedieri în masă la Bumble

În 2025, Bumble a anunțat că va reduce aproape o treime din personal, în timp ce industria se confrunta cu ceea ce Wolfe Herd a descris drept un „punct de cotitură” în domeniul întâlnirilor online.

Investițiile în alte companii de dating au avut, de asemenea, rezultate dezamăgitoare, în condițiile în care aplicațiile au întâmpinat dificultăți în a-i convinge pe utilizatori să plătească pentru serviciile lor.

Match Group, compania care deține aplicații precum Tinder, OkCupid și Hinge, a înregistrat, la rândul său, o scădere accentuată a prețului acțiunilor față de maximul atins în 2021.

Potrivit unui raport publicat în 2025 de Ofcom, autoritatea britanică de reglementare în domeniul comunicațiilor, adulții din Regatul Unit petreceau mai puțin timp pe aplicațiile de dating decât cu trei ani înainte.

În schimb, unii oameni singuri se îndreaptă către întâlniri organizate în jurul jocurilor de societate, cluburi de lectură și alte activități de grup, în speranța că își vor găsi un partener.

Cine sunt noii proprietari ai Bumble

Ithaca Holdings este o companie privată de investiții și administrare a unor afaceri din domeniul tehnologiei, fondată de Ravi Gupta și John Hegeman.

Ravi Gupta este investitor și partener la Sequoia Capital, una dintre firmele cunoscute de investiții în companii de tehnologie. Anterior, a lucrat la KKR, iar între 2015 și 2019 a fost director operațional și financiar al Instacart. Din decembrie 2025, ocupă funcția de co-director general al Ithaca Holdco.

Hegeman este un fost director important al Meta, companie unde a lucrat din 2007. A coordonat activități legate de produsele Facebook, inclusiv News Feed și Stories, apoi a condus zona de monetizare și publicitate a companiei. Din martie 2025, este și membru al consiliului de administrație al Robinhood.



