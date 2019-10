Cauti o metoda inovatoare pentru curatenie? Descopera avantajele unor aspiratoare cu abur!

Tehnologia curatarii in profunzime a avut parte de o evolutie fulminanta in ultimele decenii, motiv pentru care, in prezent, avem la indemana o multitudine de aspiratoare cu abur atat profesionale, cat si pentru uz casnic. Folosind jeturile de aburi care sunt distribuite cu presiune prin capul aspiratorului, activitatea de curatenie este usurata semnificativ, astfel incat si cele mai persistente pete sunt eliminate ca prin magie!

In urma cu doar cateva decenii cele mai multe aspiratoare cu abur erau foarte voluminoase si greoaie, ceea ce insemna ca "operatiunea" de curatenie devenea o adevarata corvoada. Din fericire, acestea sunt mult mai compacte astazi, beneficiind de o serie de caracteristici de care nu ne mai putem lipsi.

Iata doar cateva dintre functiile cu care sunt echipate modelele de aspiratoare cu abur de la producatorul italian Polti:

Indeparteaza cu succes aproapte toti germenii si bacteriile din casa

Produsele Polti din gama Vaporetto elimina pana la 99.99% dintre bacteriile, sporii de mucegai sau virusurile din casa, fapt atestat stiintific de laboratoare independente.

Functie de aspirare cu filtru de apa

Unul dintre cele mai bune filtre pentru captarea prafului si a polenului este chiar apa! Cu ajutorul tehnologiei de filtrare prin apa, care genereaza un vortex in interiorul recipientului, aerul este de asemenea purificat, deoarece pana si cele mai mici particule sunt retinute.

In plus, forta centrifuga impinge murdaria spre fundul recipientului, prevenind imprastierea in aerul ce revine in casa. Aceasta tehnologie a aspiratoarelor cu abur Polti este ideala pentru persoanele care sufera de alergii sau care detin animale de companie!

Functia de aspirare a lichidelor

Unul dintre modele de aspiratoare cu abur de la Polti, Vaporetto Lecospira, are in dotare o functie de aspirare a lichidelor, perfecta pentru curatarea in profunzime a suprafetelor! In plus, daca adaugi si solutia anit-spuma Bioecologica in rezervor, vei ajuta la cresterea performantelor aspiratorului, iar aceasta va imprastia un parfum placut in toata locuinta!

Programe dedicate pentru murdaria intarita

Pentru a indeparta murdaria intarita si greu de curatat, tot ce trebuie sa faci este sa folosesti functia Turbo Abur, care seteaza jetul de abur la capacitatea maxima. Alege acest program cand doresti sa cureti rosturile gresiei sau faiantei. Pentru a elimina si depunerile de calcar, foloseste peria speciala! Tot programul Turbo iti permite sa cureti praf, lichide, fiind foarte eficient la inlaturarea parului provenit de la animalele de companie.

10 programe care iti simplifica semnificativ treaba

Tot ce trebuie sa faci este sa alegi un program convenabil, in functie de tipul de suprafata, dar si de murdaria acumulata, pentru a beneficia de performante de top. Astfel, programul pentru suprafetele delicate elibereaza un jet usor si intermitent de abur, combinat cu o putere de aspirare special calibrata, care asigura protectia texturilor pe care le aspiri. Programul de ferestre este ideal cand este folosit alaturi de accesoriul dedicat, acesta incluzand chiar si o functie de uscare!

Program special pentru saltea

Folosete un aspirator cu abur Vaporetto Lecospira de la Polti pentru a curata si reimprospata spatiul tau de odihna. Alege programul special pentru saltele, iar aspiratorul va seta cu delicatete atat presiunea, cat si forta de aspirare, obtinand astfel cele mai bune rezultate, fara a uda suprafata!

Intra si tu pe Polti.ro, descopera ofertele promotionale din acest sezon si comanda dintr-o multitudine de modele de aspiratoare cu abur!