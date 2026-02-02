Ce se întâmplă cu La Cocoș după ce va fi preluat de Kaufland? Consiliul Concurenței pune condiții: „Modelul low-cost să fie păstrat”

Înfiinţat în anul 2014, La Cocoş este un retailer român de tip discount. Sursa foto: Facebook/ Supermarket La Cocoș Vitantis București

Consiliul Concurenței a pus o serie de condiții dure pentru ca grupul Schwarz, proprietarul Kaufland și Lidl, să poată cumpăra retailerul românesc La Cocoș. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a anunțat că printre acestea se numără plafonarea adaousului și deschiderea de noi magazine La Cocoș.

"Suntem aproape gata cu două alte concentrări semiproblematice, dar ştiţi că problemele pot fi şi oportunităţi. Una e "La Cocoş", care e în curs de a fi preluat de Kaufland. Acolo deja am ajuns la nişte angajamente pe care le-am solicitat din partea grupului Kaufland. Ele au fost testate public, vom face anumite modificări, dar în esenţă par să fie ok. Din piaţă nu ne-au venit reacţii ostile şi vom finaliza în curând această tranzacţie. Acolo ce vrem de fapt? Vrem ca modelul acesta low-cost "La Cocoş" să fie păstrat şi să fie şi dezvoltat. De asta angajamentele sunt noi ca abordare pentru noi. Acolo le cerem să ne garanteze că vor păstra modelul acesta low-cost. De exemplu, le-am plafonat adaosul pe care îl pot practica. Adaosul global, nu produs cu produs, pentru că am lua-o razna dacă am sta cu fiecare sortiment de biscuiţi şi de salam să-l verificăm", a explicat Chiriţoiu, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a subliniat că nu se doreşte ca modelul ''La Cocoş" să fie "omorât".

"Angajamentul este că actualele adaosuri medii vor fi păstrate. Deci, pe tot sortimentul de produse "La Cocoş" nu va creşte adaosul faţă de cât este acum. Şi că se vor face investiţii, se vor construi noi magazine. Ideea este că vrem modelul "La Cocoş" să nu fie omorât, ci prin această operaţiune să fie dezvoltat şi atunci acestea sunt condiţiile: să rămână low-cost cum e acum şi să fie mai multe magazine "La Cocoş" decât sunt sunt acum (15 - n. r.)", a adăugat şeful autorităţii de concurenţă.

A doua concentrare care într-o lună se va finaliza este preluarea Cargus de către Sameday.

"Cealaltă operaţiune care este aproape gata este preluarea Cargus de către Sameday. Aici am formulat o serie de îngrijorări către companie. Sameday e parte din eMag, e deţinut de grupul eMag. Vedem cu ce angajamente vor veni cei de la Sameday. Mă aştept ca într-o lună să finalizăm această operaţiune", a precizat şeful autorităţii de concurenţă.

Bogdan Chiriţoiu a susţinut că anul 2025 a însemnat un an record în materie de concentrări.

"Ce a mai fost interesant anul trecut: partea de concentrări. Avem cel mai mare număr din ultimii 20 de ani de operaţiuni. Sunt peste 100 de operaţiuni de concentrări economice care au fost analizate. Mai important decât numărul este că încep să devină mai complicate, ceea ce cred că e un lucru bun. Numărul acesta mare de concentrări şi faptul că devin mai complicate arată că economia românească se concentrează. Asta până la un punct e un lucru bun, pentru că va ajuta creşterea eficienţei. Sunt sectoare în care concentrarea asta poate să ajute, pentru că în felul acesta companiile, fiind mai mari, vor fi mai eficiente. Deci cred că e un lucru bun pentru economie în general. Dar sunt şi situaţii în care deja concentrarea e destul de avansată şi de asta avem cazuri care sunt mai complicate, unde concentrarea deja ne pune probleme", a menţionat el.

Exemple în acest sens sunt preluarea Profi de către Mega Image sau cazul Telekom.

"Cu un an înainte, în 2024, am avut un caz important: preluarea de către Mega Image a lui Profi, în care ştiţi că am investit iarăşi multe resurse. I-am obligat să vândă unele magazine, nu foarte multe, pentru că nu se suprapuneau foarte mult Mega cu Profi. Mega era doar în câteva oraşe mari, Profi era răspândit în toată ţara. Acolo am venit cu măsuri de protejare temporară, deci pe o perioadă de tranziţie, de protejare a furnizorilor. În 2025, de departe cel mai important caz a fost cel Telekom. Acolo, da, e o piaţă deja foarte concentrată. Ne-am mutat la patru jucători, deci unul din cei patru a dispărut. De la patru ne-am mutat la trei. Telekom a fost împărţit între Vodafone şi Digi şi foarte important pentru economia noastră şi pentru consumatori a fost să ne asigurăm că standardele noastre bune - că România stătea bine pe partea de telecomunicaţii, stătea bine în sensul că avea şi acoperire bună, viteză bună, preţuri bune, deci aveam o situaţie, spun eu, mult mai bună decât majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană - şi atunci a fost important să păstrăm aceste lucruri. (...) De asta am impus o serie de condiţii către către Digi şi Vodafone (...) Am pus condiţii să facă investiţii şi să se asigure un grad bun de acoperire şi o calitate bună a semnalului, lucrurile care ne îngrijorau că ar putea să fie afectate ca urmare a operaţiunii. Mai puţin ne îngrijora partea de preţuri, pentru că Digi are deja o istorie de a ţine preţurile jos, deci îngrijorarea noastră nu era legată că vor creşte preţurile neapărat, ci că va scădea calitatea. În 3 ani de zile vedem ce rezultate vor avea angajamentele pe care le-am impus", a arătat Chiriţoiu.