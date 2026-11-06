Michael Burry spune că Anthropic „își pariază întreaga existență” pe optimism și că nu are de gând să cumpere acțiuni la compania de AI

3 minute de citit Publicat la 12:20 06 Noi 2026 Modificat la 12:20 06 Noi 2026

Investitorul Michael Burry, stg, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, dr. Imagini de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Investitorul Michael Burry nu intenționează să cumpere acțiuni Anthropic, atunci când gigantul din domeniul inteligenței artificiale va intra pe bursă.

Investitorul cunoscut pentru pariul său împotriva pieței imobiliare americane, prezentat în filmul „The Big Short”, are o perspectivă pesimistă asupra ofertei publice inițiale (IPO) a Anthropic încă de când compania și-a publicat prospectul luna trecută. Acesta a remarcat că angajamentele de cheltuieli ale companiei îi susțin teza pesimistă privind investițiile în inteligența artificială.

Într-o postare publicată miercuri pe Substack, Burry a prezentat noi motive de îngrijorare legate de versiunea actualizată a documentului S-1 al companiei, concentrându-se în special asupra unora dintre cifrele dezvăluite de Anthropic.

„Nu numai că această companie este evaluată pe baza optimismului, ci își pariază întreaga existență pe acest optimism”, a scris Burry, potrivit Business Insider.

Prospectul modificat, depus pe 2 noiembrie, a dezvăluit că veniturile companiei au crescut puternic, ajungând la 17 miliarde de dolari în al treilea trimestru. Documentul a arătat însă și că cheltuielile pentru puterea de calcul sunt foarte mari și vor continua să crească în următorii ani.

Analiza lui Burry a evidențiat o cifră anume din documentele depuse de Anthropic: 895,4 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă suma pe care compania s-a angajat să o cheltuiască pentru puterea de calcul necesară inteligenței artificiale, cipuri și alte tipuri de infrastructură indispensabile pentru funcționarea modelelor sale AI de ultimă generație.

În opinia lui Burry, această sumă este îngrijorătoare, mai ales că până și investitorii optimiști anticipează că veniturile Anthropic vor ajunge la 100 de miliarde de dolari în anul următor, o fracțiune din suma pe care compania se așteaptă să o cheltuiască în perioada următoare.

„Mă tem că înțelegerea a ce s-a întâmplat va deveni evidentă abia privind înapoi, în oglinda retrovizoare”

Burry a afirmat că angajamentele viitoare de cheltuieli ar depăși de aproximativ 12 ori ținta de venituri estimată de investitorii optimiști și că piața nu a înțeles încă pe deplin cum ar putea afecta acest lucru afacerea Anthropic și, implicit, întregul sector al inteligenței artificiale.

„Piața este atentă, dar mă tem că înțelegerea deplină a ceea ce s-a întâmplat aici va deveni evidentă abia privind înapoi, în oglinda retrovizoare”, a declarat acesta. „Nu am de gând să urmăresc achiziționarea unor acțiuni Anthropic și nu mă aștept să devin acționar în viitorul apropiat.”

Burry, îngrijorat de contractele de tip „take-or-pay” pe care Anthropic le-a încheiat

Burry nu a fost întotdeauna atât de critic la adresa Anthropic. În aprilie 2026, acesta afirma că firma „îi fură prânzul” companiei Palantir, sugerând că Anthropic îi câștigă teren unui competitor important.

De asemenea, el a remarcat că vedea piața orientându-se către un sistem de integrare a modelelor AI de tip „plug and play” (conectare și utilizare imediată), o tendință de care ar fi beneficiat inteligența artificială Claude, dezvoltată de Anthropic.

Acum, însă, Burry este îngrijorat de contractele de tip „take-or-pay” pe care compania le-a încheiat cu marii furnizori de servicii cloud și infrastructură de calcul, cunoscuți drept hyperscaleri.

„În cadrul contractelor de tip take-or-pay, Anthropic ar putea ajunge să plătească efectiv mai mult pentru puterea de calcul într-un moment în care nu are nevoie de aceasta, ceea ce i-ar crește costurile și i-ar reduce competitivitatea în raport cu alți furnizori de modele lingvistice”, a remarcat acesta.

Cine este Michael Burry

Michael Burry este un investitor american și fondator al fondului de investiții Scion Asset Management, devenit celebru după ce a anticipat criza financiară din 2008 și a pariat împotriva pieței imobiliare din Statele Unite.

Burry a identificat riscurile ascunse în piața creditelor ipotecare subprime și a mizat împotriva instrumentelor financiare bazate pe aceste credite, obținând câștiguri importante atunci când bula imobiliară americană s-a prăbușit.

Povestea sa a devenit cunoscută publicului larg datorită filmului The Big Short (2015), cunoscut în România și sub titlul „Brokerii apocalipsei”.

Producția, regizată de Adam McKay și bazată pe cartea lui Michael Lewis, prezintă modul în care Burry și alți investitori au anticipat criza financiară din 2008.

Rolul lui Michael Burry este interpretat de actorul Christian Bale.

Filmului îi revine meritul de a fi făcut cunoscut publicului larg mecanismul prin care Burry a identificat prăbușirea iminentă a pieței imobiliare americane și a obținut profit din această anticipare.