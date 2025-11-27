Microbuze româneşti, vândute în toată Europa şi Orientul Mijlociu. Toate au dotări premium

1 minut de citit Publicat la 11:58 27 Noi 2025 Modificat la 12:00 27 Noi 2025

Vehiculele realizate la noi în țară au atras atenția prin tehnologie și eficiență. Foto: Antena 3 CNN

Unul dintre cei mai mari producători românești de microbuze își extinde gama de vehicule și lansează noi modele electrice destinate transportului public, transportului școlar și rutelor urbane scurte. Compania a atras deja atenția marilor târguri internaționale și livrează în prezent vehicule atât în Europa, cât și în Orientul Mijlociu.

Noul microbuz electric, vedeta gamei, se încarcă în mai puțin de o oră și oferă o autonomie de aproximativ 500 de kilometri, suficientă pentru rute fixe din transportul public. Vehiculul este primul din Europa realizat pe o platformă tip Sprinter, configurat pentru 19 pasageri, și include dotări premium: scaune din piele, pereți capitonați cu Alcantara, minibar, ușă cu deschidere electrică și un sistem multimedia cu televizor conectat permanent la internet.

Siguranța a fost o prioritate pentru producător, modelul fiind echipat cu cele mai noi sisteme de asistență: cameră 360°, senzori față-spate, asistență la unghi mort, menținerea benzii, pilot automat adaptiv și recunoașterea semnelor de circulație, care reglează automat viteza vehiculului.

Pe lângă versiunea premium, compania a dezvoltat și un microbuz electric urban, cu podea coborâtă în partea din spate și capacitate pentru 15 pasageri așezați și până la 8 în picioare. O variantă complet accesibilizată, cu podea coborâtă și în partea din față și rampă pentru persoanele cu mobilitate redusă, se află în lucru.

Deși în România compania vinde preponderent microbuze școlare, modelele electrice destinate exportului au atras interes puternic la târgurile internaționale. Fabrica funcționează cu o capacitate flexibilă: poate produce până la patru vehicule pe zi, în funcție de complexitatea configurației. Microbuzele standard se finalizează în două-trei zile, însă modelele mari, de peste 30 de locuri, pot necesita până la două luni de lucru.

Producătorul dispune de linii de fabricație dedicate pentru piețele din Franța, Israel și România, precum și o linie mixtă pentru clienții din Norvegia, Spania și Benelux. Începând cu 2026, compania vizează o extindere agresivă în țările nordice și în Marea Britanie.