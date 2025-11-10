O fabrică de ouă lichide se deschide în România, în urma unei investiții de 1,5 milioane euro. Produsele sunt la mare căutare în UE

Exporturile vor reprezenta între 40% și 50% din vânzările de ouă lichide. FOTO: Hepta

A doua fabrică de ouă lichide din România se deschide anul viitor, la Caransebeș, în urma unei investiții de 1,5 milioane de euro a grupului Agroland, potrivit Economica.net.

Fabrica din Caransebeș va avea o capacitate de 10 tone de produs finit pe zi. În perioada 2027–2028 urmează să fie dezvoltate și linii de produse derivate, precum omlete, sosuri și maioneze.

Prima fabrică de ouă lichide din România a fost deschisă luna trecută de către producătorul Toneli, la Costeștii de Vale din Dâmbovița, după o investiție de cinci milioane de euro. Fabrica are o capacitate de producție de 5.000 de tone pe an.

Agroland își bazează investiția în fabrica de ouă lichide și pe contextul favorabil, caracterizat de un deficit la nivel european. În acest context, compania țintește afaceri de circa un miliard de lei până în 2030 și are planuri pentru investiții suplimentare, potrivit sursei citate.

Exporturile vor reprezenta între 40% și 50% din vânzările de ouă, direcționate în principal către piețele din Europa de Vest, unde marjele comerciale sunt superioare, precizează compania în strategia pentru 2030.

Ce sunt ouăle lichide

Ouăle lichide sunt produse alimentare obținute prin spargerea ouălor proaspete de găină, după care sunt omogenizate și pasteurizate și ambalate în recipiente ermetice. Acestea au fost concepute pentru a îmbunătăți siguranța alimentară, a reduce risipa și a eficientiza procesele de producție în industria alimentară și HoReCa.

Procesul de pasteurizare a ouălor distruge microorganismele patogene și prelungește durata de viață a produsului, fiind disponibile ca ou integral lichid (galbenuș și albuș) sau separat, scrie Agrointel.

Pe lângă faptul că ouăle lichide elimină riscurile de infectare cu diverse bacterii prin pasteurizare, la nivel industrial prezintă o eficiență mai mare pentru că este eliminat procesul de spargere și separare albuș-gălbenuș.