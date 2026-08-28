Succesiunea, varianta europeană: Cum a construit un imperiu cel mai bogat om din Franța și cui îl lasă. Cei 5 copii sunt angajații lui

9 minute de citit Publicat la 12:16 28 Aug 2026 Modificat la 12:16 28 Aug 2026

Bernard Arnault și fiii săi, Antoine Arnault, Jean Arnault și Frédéric Arnault. Imagine de arhivă. Sursa foto: Profimedia Images

Bernard Arnault, unul dintre cei mai puternici oameni din industria mondială a luxului, are 77 de ani și nu pare să se grăbească să renunțe la conducerea imperiului pe care l-a construit în ultimele patru decenii. În jurul său se află însă deja cei cinci copii ai săi, toți implicați în structurile LVMH, iar întrebarea cine va conduce grupul după plecarea patriarhului a devenit una dintre cele mai urmărite povești din lumea afacerilor.

Arnault este, potrivit Forbes, cel mai bogat om din Europa și a fost, în trecut, și cel mai bogat om din lume. Averea sa și a familiei era estimată la aproximativ 142,3 miliarde de dolari la 27 august 2026, ceea ce îl plasa pe locul 12 în lume în clasamentul în timp real al publicației. Averea sa fluctuează însă odată cu prețul acțiunilor LVMH.

În spatele acestei averi se află LVMH, grupul care reunește peste 75 de „Maisons” din domeniul luxului și care a raportat venituri de 80,8 miliarde de euro în 2025. Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Hennessy, Tiffany & Co., Bulgari, Sephora și Loro Piana sunt doar câteva dintre numele aflate în portofoliul conglomeratului.

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Cum a început povestea lui Bernard Arnault

Bernard Arnault s-a născut la 5 martie 1949, la Roubaix, într-o familie de industriași. A absolvit École Polytechnique și a intrat în compania de construcții a familiei, Ferret-Savinel. În anii '70 a urcat rapid în conducerea firmei, iar în 1978 a devenit președintele acesteia.

Arnault a orientat compania familiei dinspre construcții către dezvoltare imobiliară, strategie care a contribuit la creșterea afacerii. În 1981, după venirea stângii la putere în Franța, a plecat în Statele Unite și a încercat să dezvolte acolo activitatea companiei familiale.

Marea oportunitate a venit însă în 1984.

Dior, începutul imperiului

În acel an, Arnault a revenit în Franța și a preluat grupul Boussac, un conglomerat aflat în dificultate financiară care deținea, printre altele, Christian Dior și Le Bon Marché.

Afacerea avea să-i schimbe definitiv cariera.

Potrivit Forbes, Arnault a folosit aproximativ 15 milioane de dolari proveniți din afacerea familiei și a atras aproximativ 80 de milioane de dolari prin finanțare de la Lazard pentru tranzacție. A păstrat activele pe care le considera cele mai valoroase și a vândut treptat o mare parte din restul grupului.

Strategia a fost dură și controversată. Restructurarea Boussac a presupus mii de disponibilizări și vânzarea mai multor activități. Le Monde relata încă din anii '80 amploarea reducerilor de personal și transformarea grupului în jurul a trei direcții: industrie, distribuție și, mai ales, lux.

Pentru Arnault, însă, Christian Dior devenea piesa centrală a viitorului său imperiu.

În 1989, el renunțase practic la activitățile textile ale vechiului Boussac și se concentra pe lux și distribuție, păstrând în principal Christian Dior, Le Bon Marché și Conforama.

Cum a ajuns Bernard Arnault la conducerea LVMH

LVMH nici măcar nu exista atunci când Arnault a cumpărat Boussac.

Grupul a fost creat în 1987 prin fuziunea dintre Moët Hennessy și Louis Vuitton. Noua companie combina două lumi extrem de profitabile: băuturile premium și articolele de lux. La momentul creării, LVMH avea 10 case, 12.000 de angajați și vânzări de aproximativ 3 miliarde de euro, potrivit istoriei oficiale a companiei.

Arnault a început să cumpere acțiuni LVMH și a profitat de conflictele dintre principalii manageri ai celor două grupuri. În 1988 a devenit principalul acționar, iar în 1989 a preluat controlul și a devenit președintele companiei.

Presa franceză a descris la acea vreme ascensiunea lui ca pe o combinație de strategie financiară, oportunism și capacitatea de a exploata conflictele existente în interiorul LVMH. Le Monde relata în ianuarie 1989 că Arnault ajunsese în doar câțiva ani, de la Boussac la conducerea unuia dintre cele mai importante grupuri de lux din lume.

De atunci, Arnault a rămas la conducerea LVMH.

LVMH, un imperiu mondial

Strategia lui Arnault a fost relativ simplă în esență: să construiască un portofoliu de branduri puternice, fiecare cu identitatea proprie, dar susținut de resursele unui grup global.

LVMH a cumpărat sau a dezvoltat succesiv unele dintre cele mai importante nume din lux. Printre achizițiile care au consolidat grupul se numără Bulgari, Tiffany & Co., Loro Piana și numeroase alte case de modă, bijuterii, ceasuri, cosmetice și băuturi.

Una dintre cele mai spectaculoase tranzacții a fost achiziția Tiffany & Co. pentru 15,8 miliarde de dolari, finalizată în 2021. Forbes o descrie drept cea mai mare achiziție din industria luxului la acel moment.

Modelul construit de Arnault este astăzi unul dintre cele mai mari conglomerate de lux din lume. LVMH are peste 75 de case, peste 211.000 de angajați și peste 6.200 de magazine la nivel mondial. În 2025, grupul a raportat venituri de 80,8 miliarde de euro și un profit net, partea grupului, de 10,9 miliarde de euro.

Cinci copii, cinci poziții-cheie în imperiul familiei

Bernard Arnault are cinci copii din două căsătorii. Delphine și Antoine sunt copiii săi din prima căsătorie, cu Anne Dewavrin. Alexandre, Frédéric și Jean sunt copiii săi cu Hélène Mercier.

Toți cei cinci au ajuns în poziții importante în universul LVMH. Acesta este unul dintre motivele pentru care succesiunea lui Arnault este atât de atent urmărită.

Delphine Arnault – șefa Christian Dior

Delphine Arnault, născută în 1975, este cea mai mare dintre copiii lui Bernard Arnault.

A lucrat pentru McKinsey, apoi pentru compania designerului John Galliano, înainte de a intra în Christian Dior în 2001. Ulterior a devenit vicepreședinte executiv la Louis Vuitton.

Din 1 februarie 2023, Delphine este președinte și CEO al Christian Dior Couture. Este membră a Consiliului de Administrație LVMH și a Comitetului Executiv al grupului. Poziția o face una dintre cele mai importante figuri din întregul imperiu.

Partenerul ei din ultimii 16 ani este magnatul Xavier Niel, care a devenit recent cel mai mare acționar al Vodafone. Cei doi au împreună doi copii.

Antoine Arnault – imaginea și strategia de sustenabilitate

Antoine, născut în 1977, este al doilea copil al lui Bernard Arnault.

A intrat în LVMH prin Louis Vuitton și a ocupat mai multe funcții înainte de a deveni CEO al Berluti. În 2013 a devenit președinte al Loro Piana, funcție pe care a deținut-o până în 2025.

Din 2020, Antoine este Director Image & Environment al LVMH, responsabil de comunicare, imagine și proiectele de dezvoltare durabilă ale grupului. În februarie 2026, a intrat și în Comitetul Executiv al LVMH.

El este, de asemenea, CEO și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Christian Dior SE și președinte al Consiliului de Supraveghere al Berluti.

Alexandre Arnault – omul din spatele diviziei de vinuri și băuturi

Alexandre Arnault, născut în 1992, este primul dintre cei trei fii ai lui Bernard Arnault și Hélène Mercier.

Înainte de a ajunge în conducerea Moët Hennessy, a avut roluri importante la Rimowa și Tiffany & Co. La Tiffany a fost implicat în strategia de dezvoltare a brandului după preluarea acestuia de către LVMH.

Din 2025, Alexandre este deputy CEO al Moët Hennessy, divizia de vinuri și băuturi spirtoase a grupului. El a preluat această responsabilitate într-un moment complicat pentru divizie, afectată de scăderea veniturilor și a profitabilității. Reuters relata că noul său rol îl pune în centrul unei misiuni de redresare a unor branduri precum Moët & Chandon și Hennessy.

Alexandre este și membru al Consiliului de Administrație al LVMH.

Frédéric Arnault – de la ceasuri la Loro Piana

Frédéric Arnault, născut în 1995, este al doilea fiu al lui Bernard Arnault și Hélène Mercier.

El a condus TAG Heuer, iar apoi divizia de ceasuri a LVMH. În 2025, a primit o nouă misiune importantă.

Din 10 iunie 2025, Frédéric este CEO al Loro Piana, casa italiană specializată în produse din cașmir, vicuña și alte materiale premium. Numirea sa a făcut parte dintr-o amplă reorganizare a conducerii LVMH.

Este, de asemenea, membru al Consiliului de Administrație al LVMH.

Jean Arnault – cel mai tânăr dintre moștenitori

Jean Arnault, născut în 1998, este cel mai mic dintre cei cinci copii.

El lucrează în zona de ceasuri a Louis Vuitton și este director al diviziei Louis Vuitton Watches. În 2026, LVMH a prezentat inclusiv proiectul realizat de Jean Arnault împreună cu casa independentă de ceasuri De Bethune.

Jean este astfel cel mai tânăr dintre frați, dar deja are responsabilitatea unei divizii importante din cadrul uneia dintre cele mai cunoscute case ale grupului.

Cum este împărțită familia Arnault

Cei cinci copii nu sunt doar angajați ai imperiului. Structura de control a familiei este esențială pentru viitoarea succesiune.

În 2022, Arnault a reorganizat holdingul familiei Agache, iar fiecare dintre cei cinci copii a primit o participație de 20% în noua structură. Reuters relatează că holdingul este destinat să preia controlul după plecarea lui Bernard Arnault.

Familia Arnault controlează astfel mai mult de 50% din LVMH, iar întrebarea nu este doar cine ar putea deveni următorul CEO, ci și cum va fi exercitat controlul asupra companiei de către cei cinci frați.

Există deja un „câștigător” al succesiunii?

Nu există un succesor desemnat public pentru funcția de CEO al LVMH.

În aprilie 2025, acționarii au aprobat modificarea statutului astfel încât Bernard Arnault să poată rămâne președinte și CEO până la vârsta de 85 de ani. În 2026, când a fost întrebat despre succesiune, Arnault a sugerat că subiectul ar trebui reluat peste șapte sau opt ani.

În același timp, LVMH susține că există planuri de succesiune, inclusiv pentru situații neprevăzute, însă acestea nu sunt făcute publice.

Asta înseamnă că Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric și Jean sunt cu toții potențiali actori importanți în viitoarea structură de putere, dar nu există în prezent o confirmare oficială că unul dintre ei va deveni următorul CEO.

Au apărut tensiuni între copiii lui Arnault?

Subiectul a devenit unul dintre cele mai urmărite în presa franceză.

În 2026, publicații franceze au relatat despre posibile rivalități între cei cinci copii și despre o presupusă „luptă pentru succesiune”. Bernard Arnault a respins însă public informațiile despre o ruptură în familie.

În aprilie, la adunarea generală LVMH, el i-a prezentat public pe toți cei cinci copii și i-a invitat să vorbească despre domeniile pe care le conduc. Le Monde a interpretat momentul drept o încercare de a demonstra unitatea familiei în fața speculațiilor privind succesiunea.

În iulie 2026, Arnault a respins din nou relatările despre un conflict familial. Reuters a relatat că miliardarul a negat existența unei rupturi între copii, în timp ce toți cei cinci continuă să ocupe poziții importante în grup.

Hélène Mercier, soția lui Bernard Arnault

În spatele lui Bernard Arnault se află și Hélène Mercier-Arnault, pianistă canadiană de origine, cu o carieră internațională în muzica clasică.

Bernard Arnault a fost căsătorit anterior cu Anne Dewavrin, între 1973 și 1990. Cei doi au avut doi copii: Delphine și Antoine.

Arnault a cunoscut-o pe Hélène Mercier în 1989, la o cină. Cei doi s-au căsătorit în 1991 și au avut împreună trei fii: Alexandre, Frédéric și Jean.

Povestea întâlnirii lor este legată și de pasiunea comună pentru muzică: potrivit relatărilor despre cuplu, Arnault, care cântă la pian, a impresionat-o pe Mercier interpretând Chopin.

Anul acesta, ea a intrat și în atenția presei în contextul speculațiilor despre succesiunea LVMH, deoarece este mama celor trei fii mai mici ai lui Arnault. Mercier a respins public ideea că familia ar fi divizată și a descris-o drept unită.