6 moduri sa scapi de salteaua ta veche

Problema este ca transportarea unei saltele la depozitul de deseuri inseamna plata mai multor taxe suplimentare pentru eliminare, pentru ca saltelele sunt intr-adevar foarte grele si voluminoase.

Asta inseamna ca nu se compacteaza bine si ajung sa se umple cu gaze inflamabile si toxice atunci cand stau pentru mult timp in depozitele de deseuri.

Din pacate, nu este intotdeauna usor sa elimini o saltea in mod ecologic. Saltelele contin in general lemn, otel, tesatura, fibre si diferite tipuri de spume.

Desi este posibila reciclarea a peste 90% dintr-o saltea, singurul material al saltelei care este usor de reciclat este spuma.

Cu toate ca poate parea dificil sa scapi de salteaua veche, asta nu inseamna ca e permis sa o lasi sa putrezeasca in natura.

Cum poti elimina responsabil o saltea veche?

O saltea este in general foarte dificil de manevrat, mai ales daca nu ai pe cineva sa te ajute.

Azi, multi oameni aleg sa cumpere saltele online, asa ca tot mai multe saltele vechi ajung la gunoi.

Asta poate fi o problema - cand cumperi o saltea noua ca sa o inlocuiesti pe cea veche, dar nu stii ce sa faci cu cea veche.

Din fericire, exista firme care vand saltele si care iau la schimb salteaua veche. Global Network, este una din firmele de mobilier care procedeaza in acest mod.

Pe site-ul lor Drimus poti cumpara o saltea noua, iar daca esti din Bucuresti poti opta pentru ridicarea celei vechi atunci cand cea noua se livreaza.

Acest serviciu oferit de Drimus pentru clientii sai din Bucuresti este gratuit, in conditiile in care o firma de ridicari saltele si mobilier greu taxeaza in jur de 150 lei pentru preluarea saltelei vechi.

Iata 6 modalitati prin care poti scapa de salteaua veche.

1. Ofer-o cadou

Daca ai o saltea in stare buna, dar vrei sa-ti cumperi un model mai nou, de ce sa nu o oferi cadou cuiva din cercul tau familial?

Este chiar un gest responsabil. Prietenii sau familia ta sunt mai predispusi sa accepte salteaua ta uzata, pentru ca te cunosc foarte bine si au incredere in tine.

Astfel, daca te-ai decis sa cumperi o saltea noua, iar cea veche este inca intr-o stare buna, poti trimite mesaje text sau emailuri celor dragi prin care sa-i anunti ca ai o saltea pe care o faci cadou.

Adauga poze si toate detaliile despre ea. Chiar daca nici unul din ei nu are nevoie de salteaua aceea, este posibil sa aiba cunostinte de alte persoane interesate.

2. Incearca sa vinzi salteaua veche

Acest lucru functioneaza daca salteaua veche inca este intr-o stare buna, nu are pete sau mirosuri.

Tot ce trebuie sa faci este sa compui o descriere buna pentru saltea, sa faci cateva fotografii si sa pui anuntul pe un site cu vanzari.

3. Desfa salteaua

Aceasta poate fi o alta optiune pentru a elimina salteaua mai usor. Trebuie sa ai timp, spatiu si instrumentele potrivite pentru asta.

Taie materialul din exterior si scoate toate umplutura din interior. In acest fel, poti rula toate materialele moi si le poti pune in tomberon.

Apoi, extrage arcurile din otel pentru a fi reciclate separat. Pentru rama din lemn, foloseste un ferastrau si apoi poti folosi lemnele obtinute pentru foc.

4. Reutilizeaza salteaua veche

Daca salteaua veche nu este intr-o stare atat de buna, o poti refolosi in alte scopuri, cu putina creativitate.

De exemplu, o saltea cu spuma de memorie poate fi refolosita pentru a face perne cu memorie, perne de canapea sau chiar un patut luxos pentru animalul de companie.

Unii oameni folosesc tesaturile ramase din saltelele vechi pentru a acoperi plantele in lunile reci de iarna sau pentru diverse carpe.

5. Doneaza salteaua

Poti contacta organizatiile de caritate din zona in care te afli pentru a vedea daca accepta salteaua veche pe care o ai.

Asigura-te ca este intr-o stare buna daca doresti sa o donezi. Cu toate astea, unele organizatii de caritate pot folosi saltelele vechi in alte scopuri, cum ar fi pentru adaposturile de animale.

6. Cel mai bun mod de a scapa de salteaua veche

Daca preferi doar sa treci peste dificultatile si stresul eliminarii saltelei, cel mai bun lucru pe care poti sa-l faci este sa optezi pentru serviciul REMAT saltele de la Drimus , valabil pentru cei care locuiesc in Bucuresti.

Asta inseamna ca poti sa-ti comanzi salteaua noua de pe Drimus si cand o primesti acasa in Bucuresti, vei putea oferi la schimb salteaua cea veche.

Serviciul REMAT Saltele Drimus este gratuit, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa mai platesti taxa de 150 - 200 lei pentru ridicarea saltelei vechi, nu risti sa primesti amenda daca o lasi pe o alee si nici nu trebuie sa-ti faci probleme cum scapi de ea intr-un mod responsabil. Astfel, economisesti timp, energie si bani.

Comanda o saltea noua

Fie ca ai nevoie de o saltea super ortopedica , umpluta cu spuma, Pocket sau memory, comanda pe Drimus. Livram gratuit in Bucuresti si poti alege sa ne oferi salteaua cea veche, fara costuri suplimentare.

