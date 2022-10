Cum să te încadrezi în cei 255 de kilowaţi la energie electrică. Informaţii importante pentru scăderea facturilor

Nu este greu să treci peste consumul celor 255 de kilowaţi lunar la energie electrică, prag unde se află plafonul impus de Guvern, ca să beneficiezi de reducere.

Cum putem să ne încadrăm în consumul celor 255 de kWh şi cum putem reduce consumul lunar în casă, ne-a învăţat Andrei Orban, specialist în energie.

Câţi kilowaţi putem consuma în bucătărie

Toată lumea are un frigider, iar acest aparat consuma circa 42 kWh, consum mediu pe lună. O mașină de spălat vase înseamnă cam 18 kWh pe factură.

Sunt puțin cei care știu că o plită electrică face gaură mare în consum. Ar trebui chiar să renunțăm la ea, spun specialiştii: 120 de kilowați lunar.

Cuptorul electric, cel pe care mai toată lumea îl are, consumă în medie 66 de kilowați.

"Practic, trebuie să ne schimbăm parte din obișnuințele de consum și aș începe prin a spune că ar trebui să ne înlocuim becurile din casă.

Statisticile și analizele spun că o treime din factura la curent, din cei 255 kWh pe care trebuie să ajungem să nu-i consumăm, este compusă din consumul iluminatului.

Deci becurile trebuie schimbate neapărat cu becuri LED, care sunt de 10 ori mai eficiente din punct de vedere energetic. Practic, o treime din consumul din factură este iluminatul. Fiecare în funcție de dimensiunea casei, de câte becuri are, câte echipamente electrice are.

Eu așa am făcut acasă, am schimbat fiecare bec în parte și am constatat că aveam becuri vechi cu filament încă prin casă și am trecut la acelea pe LED.

O altă economie se face în momentul în care renunțăm să mai lăsăm în priză diverse aparate: cuptorul cu microunde (care are tot felul de display-uri, LED-uri), televizorul (LED), imprimanta, inclusiv încărcătoarele de telefon, dacă le lăsăm în priză în casă, consumă. Ele trebuie scoase pentru că au un consum inerent", a precizat Andrei Orban, specialist în energie, joi, la Antena 3 CNN.

Cât curent electric consumăm în sufragerie

Televizorul consumă relativ puțin: 22,5 kilowați, însă aerul condiționat are un consum destul de mare: 60 de kWh.

"Practic, aerul condiționat trebuie folosit conform indicațiilor pe care le-am primit la nivel european. Trebuie folosim la temperatură cât să răcim, dar acum vine vremea încălzirii locuinței.

Trebuie să îl folosim la o temperatură mai scăzută. Şi o diferență de un grad, de exemplu, de la 22 la 23 de grade, înseamnă o diferență de consum în minus de aproape 15%", mai spune Andrei Orban.

Cum folosim maşina de spălat, ca să nu avem consum mare de energie

La mașina de spălat, depinde foarte mult de temperatura pe care o folosiți. În mod normal, dacă folosești o temperatură de 60 de grade, atunci consumul ar fi undeva la 80 de kWh.

Dacă speli la o temperatură mai mică, 40 de grade, reducerea e aproape de 50%.

"Recomandarea este să spălăm la 30 de grade, și chiar se poate ajuta mașina de spălat ca să încălzească, a precizat Andrei Orban, specialist în energie.

Consumatorii care fac economie la energie electrică în acest an comparativ cu 2021 şi se încadrează în noile plafoane vor primi înapoi, la începutul anului viitor, banii plătiţi în plus, susţine ANRE.

"În aceeași Ordonanță 27 (care stabilește tarifele la energia electrică pentru anul 2022), există o prevedere care spune că după ce închidem anul 2022, dacă o anumită categorie și-a redus consumul și se încadrează în altă categorie - deci nu a beneficiat de plafon pentru consumul din 2022, pentru că a avut un consum de peste 300 de kilowați oră în 2021, dar și-a redus consumul în 2022 și a coborât sub 300 de kWh - în baza consumului din 2022, va primi, în februarie 2023, banii plătiți în plus.

Vor fi restituite sumele de către furnizori. Există prevedere", a declarat Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte ANRE, potrivit digi24.ro.

Urmează facturi la energia electrică pe cinci luni de zile, a atras atenţia Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte ANRE, la conferinţa Rezerve de energie pentru iarnă şi resurse de independenţă energetică, organizată de România Inteligentă.

O parte dintre români, în special cei care au avut un consum mare, vor primi factura la energie pe cinci luni, după ce un mare furnizor nu a emis note de plată în ultima perioadă, a spus Zoltan Nagy-Bege.

"Un furnizor mare, nu-i dau numele, din luna mai nu a emis nicio factură la energia electrică pentru consumatorii care au avut un consum mediu de 300 kWh.

Din mai, unii dintre ei nu au primit nicio factură. Deci, probabil, vor plăti factura pentru cinci luni", a atras atenţia vicepreședintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Se schimbă modul de calcul pentru facturile la electricitate. Ordonanţa de Urgenţă va fi modificată în Senat, astfel încât compensarea să se facă la consumul curent de electricitate, şi nu la media pe anul 2021.

Cel mai mic preţ pe care îl vor plăti românii pentru un kWh este de 68 de bani, dacă îndeplinesc anumite condiţii.

Preţul pe care îl vor plăti românii la energie electrică

- maximum 0,68 lei/kWh cu TVA inclus în cazul clienţilor care consumă între 0-100 KWh inclusiv

- maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților care consumă între 100,01-300 kWh.

Coaliţia de guvernare a dat undă verde pentru modificarea OUG pentru plafonarea facturilor la energie.

Antena 3 a prezentat câteva calcule pentru a vedea cât ne va costa la iarnă factura la energie electrică pentru o garsonieră sau un apartament, în funcţie de consum.

Coaliţia de guvernare a căzut de acord luni să schimbe modul defectuos de calcul al facturilor la energia electrică, mod în urma căruia mulţi români s-au trezit cu facturi uriaşe.

Astfel, coaliţia a decis că se va trece la calculul kWh pentru anul în curs, nu pentru anul anterior, şi nici nu se va mai face media celor trei ani.

Scenariile arată că pentru o garsonieră se poate plăti 60-1250 de lei lunar, în timp ce pentru un apartament cu două camere, factura la curent poate ajunge la 144-1700 de lei, în funcţie de consum.

Totuşi, mulţi români vor primi în continuare facturi mari, având în vedere că unele au fost deja calculate pe model vechi şi emise.