De ce se plătește atât de prost pe litoral. Cât poți câștiga în 2018 dacă muncești la Marea Neagră

Cele mai mici salarii din România sunt, conform Institutului Naţional de Statistică, în domeniul hotelurilor şi restaurantelor. Astfel, în timp ce în IT salariul mediu net este de 6.689 de lei, cel mai mare din ţară, cei care muncesc în hoteluri sau restaurante au o medie a salariului de 1.541 de lei.



Paul Mărăşoiu, director de hotel şi specialist în industria ospitalităţii, spune că raportul INS s-ar putea să folosească informaţii neactualizate deoarece în ultimii doi ani salariile în domeniu au crescut. „Într-adevăr, turismul în general şi domeniul hotelier, cu precădere, a avut salarii mici. De ce lucrul acesta? Pentru că profiturile sunt foarte mici. Creşterile salariale din urmă cu cinci sau şase ani ar fi determinat închiderea unor afaceri mai mici. Dar 1.500 de lei net deja nu mai este un salariu nici măcar minim” scrie adevarul.ro.

Cu toate acestea, spune specialistul, putem admite că 1.500 de lei net ar putea primi un muncitor necalificat „care selectează gunoiul, de exemplu. Dar o cameristă nu are sub 1.900-2.000 de lei, un ospătar care îşi cunoaşte meseria are cam 2.500 de lei, iar un şef de sală are de la 3.000 de lei în sus. Mai jos de atât, la momentul acesta nu sunt salariile. Pentru că există şi o presiune a lipsei resurselor umane.”