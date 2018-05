eMAG reduceri la frigidere. Cum poți face cele mai mari economii

eMAG reduceri la frigidere. Dacă sunteți în căutarea unui frigider ieftin, la eMAG găsiți câteva dintre cele mai economice oferte de pe piață.

Pentru a profita de reducerile eMAG la frigidere, care ajung și la o treime din prețul original, intrați aici.

În acest articol vă prezentăm cele mai economice modele de frigidere disponibile pe emag.ro.

eMAG reduceri la frigidere: Top 5

1. Frigider cu o usa Haier HTTF-406S

Un model pentru apartamentele mici, cu o capacitate de doar 81 de litri, însă un preț extrem de avantajos. Dispune de termostat reglabil și face parte din clasa energetică A+.

Are un design inedit și vine la pachet cu o reducere consistentă.

Puteți cumpăra acest frigider de aici.

2. Frigider cu o usa Daewoo FN-146

Aparatele frigorifice Daewoo, din clasa energetica A+, sunt construite pentru un consum redus de energie. Acest frigider, care costă doar 638 de lei, are o capacitate de 122 de litri.

Pentru a profita de discount-ul de 14 la sută oferit de emag.ro acestui produs, intrați aici.

eMAG reduceri la frigidere: Cele mai economice modele

3. Frigider Albatros FA28+

Cu un discount de 23 la sută din preț și o capacitate de 212 litri, acest frigider cu două uși este alegerea perfectă pentru cei care caută o afacere astăzi pe eMAG.

Este un aparat frigorific care consumă puțin, are patru rafturi încăpătoare și congelator incorporat.

Îl puteți cumpăra de aici.

4. Frigider Arctic FB125+

Un frigider de mici dimensiuni, incadrat in clasa energetica A+, cu un volum net al racitorului de 101 l si rafturi ajustabile pentru racitor. Ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A.

Frigiderele Arctic iti ofera posibilitatea de a monta usile in functie de nevoile tale si spatiul de care dispui. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific.

Mai mult, acest aparat vine la pachet cu o redcere de 26 la sută.

Puteți profita de această afacere aici.

eMAG reduceri la frigidere

5. Frigider cu o usa Daewoo FN-15A

Un frigider cu adevărat deosebit, fiind placat cu sticlă neagră. Combina frigorifica Daewoo cu usi din sticla ofera o nota de eleganta design-ului modern al bucatariei tale.

Acest model are o capacitate de 118 litri și o greutate de doar 26 de kilograme. Are un discount de 19 procente.

Îl găsiți aici.