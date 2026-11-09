Firma BlackPeak Capital din Bulgaria, care a primit 10 milioane de euro din PNRR-ul României, vrea să investească în afaceri românești

4 minute de citit Publicat la 23:23 09 Noi 2026 Modificat la 23:23 09 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Firma de investiții bulgară BlackPeak Capital, care a primit 10 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat un nou fond de investiții prin care vrea să ajungă la o valoare totală de 150 milioane de euro, pentru a prelua pachete de acțiuni majoritare sau minoritare semnificative din firmele unor antreprenori români și din regiune. Într-un comunicat transmis, luni, către StartupCafe, investitorii bulgari de growth equity au anunțat că noul lor fond, BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund II SCSp (BPSEEF II) a adunat deja 125 de milioane de euro și va începe să facă investiții în firme private din România și din regiune din 2027.

Ajuns în stadiu de „first close”, adică prima închidere, la 125 de milioane de euro, fondul vizează 150 de milioane de euro și un „hard cap” de 200 de milioane de euro, închiderea finală, „final close”, fiind estimată în 2027.

Cu sediul central în Luxemburg, BPSEEF II va acorda între 7 și 20 de milioane de euro per tranzacție unor companii cu creștere rapidă din Europa de Sud-Est, în schimbul participațiilor minoritare semnificative sau pachete majoritare de acțiuni. Investitorii subliniază că vor lucra în parteneriat cu fondatorii firmelor în care investesc, contribuind cu capitalul, rețeaua de contacte și expertiza de care au nevoie pentru a-și „transforma afacerile în lideri regionali și globali”.

Fondul va face investiții în firme din piețe principale ca Bulgaria, România, Croația, Slovenia și Serbia. În plus, în funcție de oportunitățile care apar, fondul va investi și în afaceri din restul Europei Centrale și de Est, inclusiv în Polonia, Ungaria, Slovacia, Statele Baltice și alte țări din Balcanii de Vest.

BPSEEF II are o abordare generalistă, dar se va concentra pe câteva domenii, printre care: commerce, sănătate, digitalizare și sustenabilitate. În aceste domenii, BPSEEF II va susține companiile lider din nișele lor.

Mai mult, Fondul își propune să investească în 10–12 companii, reprezentând un portofoliu bine diversificat pe țări, sectoare și piețe finale.

Cine a contribuit la BPSEEF II

Principalii investitori sunt cei ai BPSEEF I, printre care Fondul European de Investiții (FEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Erste Asset Management și International Finance Corporation (IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale dedicată sectorului privat.

FEI a subscris 35 de milioane de euro, din care 10 milioane de euro prin Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Redresare (Romania Recovery Equity Fund of Funds) și 25 de milioane de euro prin PNRR-ul Bulgariei. BERD și IFC au subscris 30 de milioane de euro, respectiv 20 de milioane de euro.

În același timp, Fondul atrage un grup divers de investitori noi, printre care HBOR, Banca Croată pentru Reconstrucție și Dezvoltare, și Universal Pension Fund „Doverie”, cel mai mare fond de pensii din Bulgaria, alături de investitori privați din regiune.

„Acum cinci ani, petreceam mult timp explicând de ce merită să investești în Europa de Sud-Est. Astăzi, regiunea continuă să aibă una dintre cele mai mari rate de creștere din Europa, iar poveștile de succes de aici vorbesc tot mai mult de la sine. Vedem o nouă generație de fondatori ambițioși, care au construit companii lider în nișele lor. Ce le lipsește acestor companii este capitalul de creștere la nivelul de care au nevoie, precum și expertiza necesară pentru extinderea internațională. BPSEEF II a fost conceput tocmai pentru a acoperi acest gol”, a spus Ivailo Gospodinov, Managing Partner al BlackPeak Capital.

Rossen Ivanov, tot Managing Partner al BlackPeak Capital, a subliniat că, „prin BPSEEF I, ne-am extins echipa la nivel regional și am demonstrat că strategia noastră aduce rezultate excelente”.

„Prin BPSEEF I ne-am extins echipa la nivel regional și am demonstrat că strategia noastră, tranzacții minoritare de tip growth, cu un accent puternic pe buy-and-build atât în regiune, cât și la nivel global, aduce rezultate excelente. Cu BPSEEF II, pornim de la un pipeline de tranzacții solid și de la o înțelegere aprofundată a sectoarelor în care credem că urmează o creștere structurală”.

Un al trielea Managing Partner al BlackPeak Capital, Niklas Pichle, a adăugat faptul că „obiectivul nostru este să ajutăm companiile ambițioase din regiune să devină lideri internaționali”.

„Obiectivul nostru este să ajutăm companiile ambițioase din regiune să devină lideri internaționali. Combinăm capitalul de creștere cu sprijin concret pentru intrarea pe noi piețe, realizarea de achiziții și consolidarea echipelor de management. Ca partener activ, lucrăm îndeaproape cu fondatorii, le susținem viziunea și, în același timp, îi ajutăm să dezvolte capacitățile necesare pentru următoarea etapă de creștere”.

Rezultate anterioare

BPSEEF II continuă strategia deja validată de BPSEEF I, lansat în 2021, cu o sumă totală de 126 de milioane de euro. BPSEEF I a investit în 11 companii și a finalizat 16 achiziții de tip add-on, contribuind la o creștere anuală de 34% a veniturilor companiilor din portofoliu în ultimii cinci ani.

Fondul anterior a returnat deja investitorilor o parte semnificativă din capitalul investit, în urma exitului de succes din euShipments prin vânzarea către Austrian Post, și a încă două exituri parțiale: GenePlanet și Wiser Technology.

În România, BlackPeak a finanțat Verdino, un cunoscut producător de mici și cârnăciori vegetali. Astfel, investitorii bulgari au intrat cu un pachet minoritar în firma românească fondată de Raul Ciurtin și Eberhart Răducanu.

Fondată în 2014, BlackPeak Capital este unul dintre principalii investitori de tip growth equity din Europa de Sud-Est. Echipa BlackPeak formează parteneriate cu antreprenori ambițioși pentru a construi lideri regionali și globali, prin creștere organică și achiziții de tip add-on. BlackPeak Capital a atras, prin cele trei fonduri ale sale, angajamente de capital cumulate de peste 280 de milioane de euro și are prezență în Sofia, București, Zagreb, Belgrad, Ljubljana și Viena.