Ioana Dogioiu: „Companiile de stat nu se vând, nu se privatizează, statul român rămâne acționar majoritar”

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a respins, joi, acuzațiile că miniștrii PSD nu au fost informați cu privire la anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu că unele companii de stat trebuie listate la bursă. De asemenea, aceasta a respins și criticile AUR că un astfel de demers ar duce la „abuzuri”. Ioana Dogioiu a declarat că inițiativa este legată de un jalon din PNRR privind companiile de stat, statul român va păstra controlul asupra acestor companii, iar listarea la bursă poate fi un model de succes la fel ca în cazul Hidroelectrica.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a fost întrebată dacă miniștrii PSD au fost informați despre intenția Executivului de a lista la bursă unele companii de stat, după ce Bogdan Ivan s-a declarat surprins și PSD a anunțat că va depune un proiect de lege pentru interzicerea, pentru o perioadă de doi ani, vânzării de acțiuni la companiile de stat profitabile.

„Tot ceea ce doamna vicepremier a prezentat în conferința de presă a fost discutat inclusiv în cadrul Consiliului Național de Reformă”, a spus Ioana Dogioiu.

Referitor la acuzațiile AUR că o eventuală listare la bursă a companiilor de stat va duce la „abuzuri”, Dogioiu a răspuns:

„Nu ştiu ce abuzuri s-ar putea face prin listarea unor companii la Bursă. În primul rând, am să spun a nu ştiu câta oară acelaşi lucru, ceea ce a spus şi domnul prim-ministru, a spus şi doamna vicepremier: listarea aceasta este - ceea ce s-a prezentat în spaţiul public, a prezentat chiar doamna vicepremier - este o recomandare, nu este o decizie fapt împlinit, este o recomandare care va mai trece printr-o serie de etape în privinţa listării, printr-o evaluare, un proces de evaluare. În general, un proces de listare finalizat poate să dureze aproximativ un an de zile, minimum. Deci, nu se pune problema că mâine vor fi scoase pe Bursă acţiuni. Nu. Este un proces, este deocamdată la nivel de recomandare, trebuie luate nişte decizii, trebuie făcute evaluări şi aşa mai departe.”

Ea a adăugat că niciunei companii care a fost listată la Bursă nu i-a mers mai rău decât înainte, dimpotrivă.



„Listarea la Bursă este o operaţiune care aduce beneficii şi la ea s-a mai recurs, nu înţeleg de ce suntem atât de speriaţi de listarea la Bursă, nu toţi, mă rog, în condiţiile în care ea a avut succes, inclusiv cu Hidroelectrica, poate cel mai important asemenea succes. Nu văd care ar putea fi abuzurile”, a spus Dogioiu.

Ioana Dogioiu a subliniat că aceste companii de stat „nu se vând, nu se privatizează, se vând pachete minoritare de acţiuni şi statul român rămâne acţionarul majoritar, cu control asupra companiei în continuare, chiar acolo unde decizia aceasta de listare va fi definitivată"

Mai mult, această recomandare face parte dintr-un jalon din PNRR. Dogioiu a spus că și dacă nu vor fi listate la bursă până în 31 august 2026, când se încheie acest program de finanțare europeană, România nu va pierde acești bani.

„PNRR nu trebuie văzut, din punctul meu de vedere cel puţin şi cred că este un lucru foarte important, ca o ghilotină care ne stă deasupra capului, ori facem, ori nu facem, indiferent ce vrem noi să facem. Nu, reformele pe care noi ni le-am asumat prin PNRR, inclusiv în privinţa companiilor de stat, sunt nişte reforme care fac bine societăţii româneşti, economiei româneşti, sunt nişte reforme benefice, care transparentizează, care sporesc valoarea.

Ne facem bine primind şi nişte bani pentru asta, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Nu văd de ce trebuie privită neapărat din perspectiva asta. Trebuie privită din perspectiva interesului pe care îl avem şi eu consider că este un lucru bun faptul că există o dezbatere pe această temă. E absolut normal să existe dezbaterea, cu condiţia ca dezbaterea să se discute în termeni corecţi”, a mai spus Dogioiu.

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a prezentat Guvernului, joi, un raport amplu privind situația a 22 de companii de stat. În document este descris un tablou financiar îngrijorător și sunt propuse măsuri drastice de reorganizare, inclusiv închideri, listări la bursă și parteneriate strategice.

Potrivit raportului, consultat de Antena 3 CNN, datoriile bugetare cumulate ale companiilor analizate se ridică la aproximativ 4,2 miliarde de lei, iar pierderile nete din ultimul an raportat ajung la circa 1,12 miliarde de lei. „Sunt datorii istorice. Vorbim de găuri negre pentru economia României”, a spus vicepremierul Oana Gheorghiu.

Listări la bursă și privatizări parțiale

În raport, Oana Gheorghiu a propus listarea sau valorificarea unor pachete de acțiuni la Bursa de Valori București, într-un calendar etapizat, cu perioade de pregătire de minimum 6–12 luni.

Cea mai importantă operațiune este listarea CEC Bank, considerată cel mai solid candidat pentru un IPO, idee discutată încă din perioada în care Nicolae Ciucă era premier. Statul ar urma să vândă un pachet de acțiuni, în paralel cu emiterea de acțiuni noi.

Alte companii propuse pentru listare sau vânzare parțială sunt:

Administrația Porturilor Maritime Constanța – pachet de 20%;

Compania Națională Aeroporturi București – pachet de 20%;

Salrom – până la 49%;

Loteria Română – acțiuni noi și pachet de stat;

Imprimeria Națională – ofertă publică inițială;

Poșta Română – IPO după studiu de fezabilitate;

„Lista este doar în explorare. Urmează să fie supusă unei analize de specialitate. Cred că listarea e un instrument extrem de eficient pentru a introduce buna guvernanță. Nu este un proces care să înceapă imediat. Urmează o prospectare, o analiză din partea ministerelor. (...) Ama avut întâlniri cu Bursa de Valori, cu bănci, cu alți actori din piață.”, a precizat vicepremierul.

În cazul Cuprumin este propus un parteneriat strategic, nu listare la bursă, iar pentru Romarm listarea este condiționată de modificări legislative.

Totodată, raportul menționează tranzacții prioritare care ar putea aduce între 3 și 8 miliarde de lei la buget, inclusiv vânzarea unor pachete minoritare din Hidroelectrica și Romgaz, alături de listarea CEC Bank.