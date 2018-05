Liviu Dragnea: Guvernul va menține politica de relaxare fiscală

Guvernul României îşi va menţine politica de reducere a taxelor şi majorare a salariului minim şi pensiilor de stat până în 2020, în încercarea de a îmbunătăţi standardele de viaţă, a declarat miercuri, pentru Reuters, preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea.



Acesta a mai adăugat că Guvernul ar putea face opţională aderarea la o schemă de pensii private.



"Nevoia de relaxare fiscală atât pentru sectorul privat cât şi pentru angajatori a fost una acută. Şi va continua, vom reduce atât numărul de taxe cât şi valoarea lor", a spus Liviu Dragnea. "Nu puteam aştepta câţiva ani pentru a face schimbările la care ne-am angajat în programul nostru", a adăugat preşedintele PSD.



Comisia Europeană se aşteaptă ca România să înregistreze un deficit de 3,4% din PIB în acest an, peste ţinta de 2,9%, dacă nu ia măsuri suplimentare pentru limitarea costurilor. Însă Liviu Dragnea s-a declarat încrezător că Guvernul de la Bucureşti va respecta ţinta de deficit pe 2018 fără măsuri suplimentare şi de asemenea a confirmat ţinta de creştere de 5,5%, în pofida unui avans sub aşteptări de 4% în primul trimestru.



Potrivit preşedintelui PSD, până în 2020 contribuţiile sociale vor continua să fie reduse, ajungând sub 35%, de la 37,25% în prezent. De asemenea, taxa pe valoarea adăugată va mai fi redusă cu un punct procentual, până la 18%, adăugând însă că nu s-a decis încă dacă această reducere va fi introdusă în 2019 sau 2020. În plus, Guvernul intenţionează să reducă actualul impozit de 16% pe profitul companiilor până la 10% în cazul companiilor cu o cifră de afaceri mai mare de un milion de euro.



PSD lucrează la măsuri pentru susţinerea bursei începând de anul viitor, inclusiv scutirea angajaţilor de pe piaţa de capital şi brokeraj de la plata taxelor pe venit. O decizie cu privire la eliminarea taxei de 5% pe dividende este încă analizată, a mai spus Liviu Dragnea. Acesta a adăugat că salariul minim va ajunge la cel puţin 300 de euro în 2020, în timp ce pensia minimă va creşte până la aproximativ 200 de euro.



"Vorbim despre un nivel al salariilor şi pensiilor care ar părea ridicol în Occident. Au fost prea mulţi ani de austeritate", a apreciat Liviu Dragnea. Acesta a respins îngrijorările cu privire la posibilul impact al unor noi stimulente asupra deficitului de cont curent şi inflaţiei.



Potrivit preşedintelui PSD, Guvernul intenţionează să se concentreze pe majorarea veniturilor prin investiţii, promovarea schemele de ajutorare, accesarea fondurilor UE şi demararea parteneriatelor public-private pentru lucrările de investiţii. De asemenea, sunt avute în vedere listările întârziate la bursă. "Începând din 2019-2020, o majoritate covârşitoare a companiilor de stat vor fi listate la bursă", a spus Dragnea.



Indicele bursei de la Bucureşti a atins cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni după apariţia în presă a unor planuri guvernamentale privind reducerea contribuţiilor la pilonul doi pensii, informaţii dezminţite de Guvern.



"Am spus că vrem să prezentăm o analiză riguroasă în 2018 a tuturor datelor necesare pentru ca românii să înţeleagă dacă şi cât pot câştiga din sistemul de pensii, să le dăm dreptul de a lege în cunoştinţă de cauză", a spus Liviu Dragnea.