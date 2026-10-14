Lufthansa și Air France s-au bătut pe compania portugheză TAP. Germanii au câștigat cu o ofertă de 1,2 miliarde de euro

Lufthansa a câștigat cursa pentru preluarea TAP. Foto: Getty Images

Grupul german Lufthansa a fost declarat câştigătorul procedurii de licitaţie pentru privatizarea parţială a companiei aeriene portugheze TAP Air Portugal, învingând grupul franco-olandez Air France-KLM, a anunţat miercuri premierul portughez Luis Montenegro, potrivit AFP și Agerpres.

Pentru a achiziţiona 44,9% din capitalul companiei aeriene naţionale portugheze, Lufthansa a depus o ofertă de 1,2 miliarde de euro, a precizat premierul Luis Montenegro. "După analiza ofertelor, decizia guvernului a dat câştig de cauză grupului Lufthansa, a cărui ofertă financiară este cu 16% mai mare decât oferta concurentă", a declarat şeful guvernului de centru-dreapta într-o conferinţă de presă la finalul unei şedinţe de cabinet.

Grupul german Lufthansa este deja cel mai mare transportator aerian din Europa şi, pe lângă Lufthansa, deţine şi companiile Austrian, Swiss, Eurowings şi Brussels Airlines.

În condiţiile în care o participaţie de 5% la TAP rămâne, deocamdată, rezervată angajaţilor companiei, statul portughez intenţionează să păstreze cel puţin 50,1% din capitalul TAP pentru a păstra identitatea naţională a companiei, sediul central din Portugalia şi rolul strategic al Lisabonei ca nod de legătură cu Brazilia şi Africa.

Privatizarea parţială a companiei aeriene portugheze, care are aproximativ 7.700 de angajaţi şi aproximativ 100 de aeronave Airbus, vine în urma naţionalizării sale de urgenţă din 2020, menită să facă faţă consecinţelor pandemiei de Covid-19. În schimbul unui ajutor public de 3,2 miliarde de euro, compania aeriană portugheză a trebuit să implementeze un plan de restructurare lansat în 2021 sub auspiciile Comisiei Europene.

Privatizarea TAP era luată în considerare încă din 2023, dar procesul a fost suspendat odată cu căderea guvernului portughez de atunci.

După analiza ofertelor preliminare, în luna aprilie a acestui an, grupurile Air France-KLM şi Lufthansa au fost selectate pentru a avansa în următoarea etapă a procedurilor de privatizare a companiei aeriene TAP Air Portugal şi au fost invitate să prezinte oferte angajante.

În luna iunie, TAP opera o flotă de 101 aeronave care deserveau 93 de destinaţii la nivel mondial: 52 în Europa, 16 în America de Sud şi Centrală, 14 în Africa şi 11 în America de Nord. În prima jumătate a acestui an, TAP a transportat un număr record de 8,2 milioane de pasageri, în creştere cu 4,2% faţă de anul precedent, în timp ce veniturile din exploatare au crescut cu 4,3%.