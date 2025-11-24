Ministerul Finanţelor a împrumutat 300 milioane de lei de la bănci

<1 minut de citit Publicat la 17:02 24 Noi 2025 Modificat la 17:02 24 Noi 2025

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu

300 de milioane de lei a împrumutat Ministerul Finanțelor luni, de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, potrivit datelor BNR, relatează Agerpres.

Titlurile au o maturitate reziduală de aproximativ 12 ani (147 de luni), iar randamentul mediu rezultat în urma licitaţiei s-a situat la 6,91% pe an.

Cererea băncilor a depăşit semnificativ oferta, întrucât instituţiile financiare au depus oferte în valoare totală de 780,3 milioane de lei.

Pentru marţi este anunţată o licitaţie suplimentară, prin care statul urmăreşte să obţină încă 45 de milioane de lei, la randamentul stabilit în sesiunea de luni.

În total, pentru luna noiembrie, Ministerul Finanţelor are programate împrumuturi de 6,8 miliarde de lei de la băncile comerciale, la care se pot adăuga până la 945 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Suma maximă, de 7,745 miliarde de lei, este uşor sub nivelul din luna octombrie, când plafonul programat a fost de 7,99 miliarde de lei.

Fondurile vor fi folosite pentru refinanţarea datoriei publice şi pentru acoperirea deficitului bugetar.