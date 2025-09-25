Ministrul Finanțelor, întrebat dacă va mări TVA-ul la 25% : "Nu vreau să fac excluderi definitive şi nici includeri definitive"

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care a fost invitatul lui Radu Tudor, joi seară, la Antena 3 CNN, a vorbit despre planurile Guvernului în privinţa TVA-ului. "Eu nu vreau să fac excluderi definitive şi nici includeri definitive", a răspuns Nazare în momentul în care a fost întrebat dacă TVA-ul va atinge cota de 25% la data de 1 ianuarie 2026.

"Probabil că dacă nu am fi crescut TVA cu 2 puncte, agenţia Fitch nu ne-ar fi confirmat ratingul. Azi eram în stituaţia în care ar fi trebuit să mărim TVA-ul cu 4 puncte. Nu am mai fi avut acelaşi spaţiu de a negocia deficitul de 8,4%. A fost o măsură prin care ne-am protejat de alte efecte.

(n.r. - Preşedintele spune că se putea şi fără mărirea TVA) Au fost discuţii legate de creșterea TVA-ului şi dacă ne uităm la acel moment, măsura luată ne-a protejat de niște efecte economice mult mai grave. O retragere 20 de miliarde de euro titluri de stat din România ar fi avut un efect şi asupra devalorizării cursului. Ar fi putut creşte foarte mult. Ultima oră, în 2009-2010, a crescut cu 20%.", a punctat Nazare.

"Am repetat de foarte multe ori că nu există în plan în acest moment o astfel de măsură. Eu nu văd partea goală paharului, eu încerc să umplu cealaltă parte a paharului. Chiar dacă avem inflaţie. Dar inflaţia se va tempera.

Eu nu vreau să fac excluderi definitive şi nici includeri definitive. În perspectiva construirii bugetului pentru anul viitor, eu nu am luat în calcul o altă creştere de TVA. Avem un impact de 0,6% din PIB pentru primul pachet pe venituri. Înseamnă 11-12 miliarde de lei urmează să vină la buget din prima lună în care ele se reflectă în execuţii. Pachetul fiscal 2 aduce 5 miliarde anul viitor.

Aceste venituri sunt evaluate prezumate. Avem pe ultimele 2 luni niște creşteri faţă de plan. Impactul total al măsurilor este spre 3% din PIB. Avem foarte multe lucruri de făcut", a declarat Alexandru Nazare la Antena 3 CNN.

Nazare, despre rectificarea bugetară

Ministrul Finanțelor a mai afirmat că proiectul rectificării bugetare va fi pus vineri în transparență decizională și va acoperi toate nevoile esențiale până la finalul anului, respectiv cheltuielile cu pensiile, salariile și asistența socială.

"Prin această rectificare acoperim în integralitate toate nevoile esențiale: pensii, salarii, asistenţă socială. Toate aceste nevoi sunt acoperite, toate trei înseamnă în jur de 10 miliarde. Nu a fost uşor. Vorbim și de Casa de Sănătate, care este și ea inclusă în rectificare cu o sumă de peste trei miliarde. Nu am fi putut să facem acest lucru dacă nu am fi reuşit să negociem o ţintă de deficit care să ne permită să includem aceste cheltuieli", a declarat Nazare.