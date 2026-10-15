Mișcare surpriză: Iulian Stanciu, fostul șef al eMAG, a cumpărat benzinăriile Gazprom din România

Doi antreprenori români preiau benzinăriile Gazprom; operaţiunea, aprobată de Consiliul Concurenţei FOTO: Profimedia Images

Autoritatea de concurenţă a aprobat preluarea integrală a reţelei de benzinării Gazprom de antreprenorii români Iulian Stanciu, fostul şef eMAG, şi Adrian Creţoiu, deţinătorul companiei de consultanţă în afaceri şi management First All Energy Europe (FAEE) prin decizia cu numărul 211/2026, pe considerentul că operaţiunea de concentrare economică notificată, deşi cade sub incidenţa Legii concurenţei, nu prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

"În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului în comun, indirect, de către domnii Iulian Stanciu şi Adrian Creţoiu, asupra NIS Petrol SRL (firma care administrează reţeaua de benzinării - n. r.). Se constată că, deşi operaţiunea notificată cade sub incidenţa Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea acesteia cu un mediu concurenţial normal", se arată în document.

În data de 04.05.2026, a fost înaintat la Consiliul Concurenţei formularul simplificat de notificare,înregistrat cu nr. RS-46/04.05.2026 (Număr unic de dosar 2601149), privind operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului în comun, indirect, de către Iulian Stanciu şi Adrian Creţoiu asupra NIS Petrol SRL. Notificarea a devenit efectivă la data de 12.08.2026, dată la care Consiliul Concurenţei a primit toate informaţiile exacte şi complete.

Operaţiunea de concentrare economică notificată are la bază contractul de vânzare-cumpărare încheiat între NIS a.d. Novi Sad (Serbia), în calitate de vânzător, şi Argenta, în calitate de cumpărător, având ca obiect vânzarea şi transferul a 100% din drepturile de vot şi din capitalul social al NIS Petrol.

Argenta desfăşoară activităţi de privind fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide şi lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti. Compania este controlată în comun de cei doi antreprenori (Iulian Stanciu - 40% din acţiuni şi Adrian Creţoiu - 60%).

''Ca urmare a acestor tranzacţii, domnii Iulian Stanciu şi Adrian Creţoiu urmează să dobândească controlul în comun, indirect, asupra NIS Petrol", potrivit deciziei.

Consiliul Concurenţei a constatat că, din perspectiva relaţiilor dintre activităţile părţilor implicate, nu există suprapuneri orizontale, însă se poate considera că tranzacţia are caracterul unei integrări verticale, întrucât părţile achizitoare activează în amonte ca prestator de servicii, în timp ce societatea ţintă operează pe o piaţă situată în aval, respectiv piaţa dezvoltării, producţiei şi comercializării de ţiţei brut.

"Potrivit informaţiilor furnizate de părţile notificatoare, cotele de piaţă deţinute de părţile implicate pe fiecare dintre pieţele pe care activează se situează sub pragul de 30% prevăzut de Regulamentul privind concentrările economice. Astfel, rezultă că tranzacţia nu generează pieţe afectate. Prin urmare, operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante pe teritoriul României, în sensul art. 11 din Legea Concurenţei. În aceste condiţii, deşi operaţiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenţa Legii concurenţei, nu prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal", a transmis plenul.

Cei doi antreprenori urmează să plătească în termen de 30 de zile taxa de autorizare a concentrării economice, care este calculată în funcţie de cifra de afaceri comunicată de părţile notificatoare.

NIS Petrol are ca obiect principal de activitate Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule. Aceasta este deţinută integral (100% din capital) de NIS a.d. Novi Sad, o companie listată la Bursa de Valori din Belgrad, Serbia. Potrivit informaţiilor publice, structura capitalului social al NIS a.d. Novi Sad, la data de 31 decembrie 2025, era următoarea: PJSC Gazprom Neft - 44,85%; Republica Sârbă - 29,87%, iar restul JSC Intelligence.