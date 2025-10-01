O fabrică din Hunedoara se închide după 20 de ani de activitate, sute de angajați rămân fără loc de muncă

Fabrica de volane din Brad se închide după mai bine de două decenii de activitate. FOTO: Getty Images

Fabrica de volane din Brad se închide după mai bine de două decenii de activitate. Decizia lasă sute de angajați fără locuri de muncă, iar mulți dintre aceștia sunt revoltați și spun că nu știu cum se vor descurca în perioada următoare.

„Nu e bine că se închide. Oamenii vor să muncească, să aibă din ce trăi”, a declarat un localnic. „Este o pierdere mare, era un lucru bun. Ar fi bine să se deschidă locuri de muncă, nu să se închidă”, a adăugat o altă persoană afectată de situație.

Liderul sindical Florin Nuțea spune că a luat deja legătura cu autoritățile locale și județene pentru a căuta soluții care să îi sprijine pe angajați. „Am luat legătura cu autoritățile locale și județene. Încercăm, în momentul de față, să găsim soluții pentru a atrage investitori. M-a contactat și doamna directoare de la șomaj, care încearcă să organizeze o bursă a locurilor de muncă. Mi se pare un lucru foarte bun pentru oameni, dar, din păcate, sunt foarte puține locuri disponibile”, a declarat acesta.

Autoritățile dau asigurări că persoanele disponibilizate vor primi sprijin și consiliere pentru a-și găsi un nou loc de muncă sau pentru a-și schimba profesia.

„Toate aceste persoane vor fi preluate de către AJOFM. Ne vom întâlni cu ele și le vom acorda servicii de informare, vom vedea cu ce le putem sprijini, cu tot ceea ce ține de noi, inclusiv cursuri de calificare. Vom merge și pe reconversie profesională”, a explicat Georgeta Angelica Tomuța, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara.

Închiderea fabricii de volane din Brad reprezintă un nou semnal de alarmă pentru zona Hunedoarei, unde lipsa investițiilor și a locurilor de muncă continuă să fie o problemă majoră. Autoritățile locale speră ca, în cel mai scurt timp, să atragă noi investitori care să ofere alternative de angajare pentru persoanele afectate.