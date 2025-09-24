Patronii din HoReCa se tem de majorarea TVA-ului la 21% pentru alimente şi cazare. "Va însemna faliment în lanț pentru mii de afaceri"

Orice creștere de TVA va închide multe afaceri din industria ospitalității din România, avertizează patronatele din HoReCa. FOTO Getty Images

Federațiile și patronatele din HoReCa au transmis, miercuri, o scrisoare deschisă Administrației Prezidențiale și Guvernului prin care solicită menținerea cotei de TVA la 11% pentru alimente și cazare.

"Traficul în restaurante și hoteluri s-a redus deja cu 50% FPIOR (Federația Patronatelor din Industria Ospitalității, n.r.), HORA (Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor) și FIHR (Federația Industriei Hoteliere), toate organizații reprezentative din industria ospitalității, au transmis Administrației Prezidențiale și Guvernului o scrisoare deschisă prin care solicită menținerea cotei de TVA la 11% pentru alimente și cazare.

Reprezentanții industriei avertizează că o majorare a TVA la 21% va însemna faliment în lanț pentru mii de afaceri, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă, toate consecințele însemnând reducerea veniturilor la bugetul de stat. Este cod roșu pentru turism și HoReCa. În condițiile actuale, o astfel de măsură nu doar că ar descuraja investițiile, dar ar afecta competitivitatea României în raport cu țările vecine care mențin cote reduse de TVA", se arată într-un comunicat comun al celor trei organizații, preluat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, numărul de insolvențe în HoReCa a crescut cu 9% în 2024, tendință accentuată și în prima jumătate a anului 2025.

"E important să înțelegem fluxul banilor în economie, pentru că circuitul lor din business se aplică și la nivel de stat. Ce se întâmplă acum e similar cu o situație de criză, la pragul insolvenței.

Ce faci când ești în această situație, iar aici vorbesc din proprie experiență, e să motivezi resursele umane și să optimizezi producția, profiturile și vânzările, nu reduci costurile până la pragul incapacității de producție. Fără angajați productivi și un produs bun, nu ai vânzare.

Fără vânzare nu ai profit. Același principiu se aplică și acum, iar creșterea TVA în HoReCa înseamnă exact opusul a ceea ce ar trebui făcut într-o perioadă de criză - statul taie motorul care produce valoare. În loc să stimuleze consumul și să sprijine sectorul să funcționeze la capacitate maximă, îl împinge spre insolvență, falimente și concedieri. Adevărata soluție nu este taxarea suplimentară, ci o colectare mai bună a taxelor existente și crearea unui cadru fiscal predictibil care să încurajeze investițiile și munca cinstită", consideră președintele FPIOR, Valentin Soneriu, citat în comunicat.

Mai puțini clienţi în restaurante

La rândul său, președintele HORA, Radu Savopol, a menționat că oamenii nu mai vin la restaurant ca înainte, consumul a scăzut dramatic, costurile au explodat, iar mulți reprezentanți HoReCa se gândesc serios dacă mai pot continua.

"Dacă TVA urcă la 21%, nu doar că pierdem zeci de mii de locuri de muncă, dar pierdem și încrederea antreprenorilor că merită să investească aici. Ceea ce cerem nu este un avantaj, ci o șansă corectă să supraviețuim și să creștem. România are nevoie de o industrie a ospitalității sănătoasă, nu de una împinsă în faliment. Iar orice decizie care poate afecta grav un sector, nu poate fi luată fără un dialog cu cei implicați direct", a subliniat Savopol.