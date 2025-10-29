Peste 31.000 de locuri de muncă disponibile în România. Se caută meșteri și șoferi. Câteva sute de posturi libere și în țări din UE

Angajatorii oferă 31.620 de locuri de muncă, la nivel naţional, în timp ce operatorii economici din Spaţiul Economic European (SEE) au la dispoziţie 357 de posturi libere pentru angajaţii români, arată datele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), publicate miercuri, scrie Agerpres.

La nivel naţional, cele mai multe locuri de muncă sunt pentru conducător auto transport rutier (1.953), curier (1.633); lucrător comercial (1.539), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.472), agent de securitate (1.326), manipulant mărfuri (1.229) şi muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.001).

Din totalul celor 31.620 de posturi vacante, declarate de către angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.282 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.109 celor cu studii liceale sau postliceale, 7.445 persoanelor cu studii profesionale şi 15.784 celor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.

În acelaşi timp, prin intermediul reţelei Eures România, sunt disponibile 357 de locuri de muncă, după cum urmează: 210 în Spania (lucrător în agricultură, operator depozit, operator motostivuitor; supervizor de linie), 50 în Germania (sudor MAG, electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrător în producţie - procesare produse din carne), 50 în Norvegia (muncitor în producţie - industria piscicolă), 15 în Italia (şofer autobuz), nouă în Slovenia (finisor faţade exterioare clădiri; şofer camion), şapte în Austria (operator robot - placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic, tehnician electrician; operator CNC), şase în Croaţia (tractorist operator tractor în pădure; tăietor de lemne), cinci în Polonia (lucrător în depozit), patru în Suedia (electrician; mecanic) şi un post în Irlanda (îngrijitoare persoane).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele pe site-ul ANOFM, la secţiunea Eures, iar cei care caută un post vacant la nivel naţional se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe aceeaşi pagină de Internet.













