Producătorii români de căpșune vor primi bani de la stat. Parlamentul a adoptat schema de ajutor: Condiții și documente necesare

1 minut de citit Publicat la 15:31 14 Oct 2026 Modificat la 15:31 14 Oct 2026

La cules de căpșune. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de căpşune de 4.000 euro/ha, pe o perioadă de cinci ani, potrivit Agerpres.

Schema se aplică cu respectarea prevederilor cuprinse în Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2026 - 2030.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, după autorizarea de către Comisia Europeană.

Condiții de eligibilitate pentru producătorii de căpșune

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat pentru producţia de căpşune, producătorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

să solicite ajutorul de stat; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la Primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu căpşune, în 2026;

să prezinte un certificat de atestare fiscală, nu mai vechi de 30 de zile, din care să reiasă lipsa datoriilor la bugetul de stat;

să deţină şi să exploateze suprafeţe cultivate cu căpşune de cel puţin 0,3 ha inclusiv, iar suprafaţa destinată cultivării în spaţii protejate să fie de cel puţin 500 mp inclusiv;

să obţină o producţie de minimum 5.000 kg/ha de pe suprafaţa prevăzută, din care să comercializeze cel puţin 3.000 kg/ha până la data de 1 noiembrie a anului pentru care se solicită sprijinul;

să nu se afle în reorganizare judiciară, lichidare sau faliment la data accesării ajutorului de stat fără a fi emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la această dată.

Ajutorul de stat instituit prin această schemă se acordă pe o perioadă de cinci ani pentru producţia autohtonă şi o singură dată pe an.

Valoarea ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 4.000 euro/ha, potrivit unor amendamente.

În cazul în care din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alocat rămâne o sumă neutilizată, aceasta se împarte în mod egal tuturor beneficiarilor care au primit minimum 4.000 de euro/ha.

Cursul de schimb valutar euro/leu pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel comunicat de Banca Naţională a României, la data acordării sprijinului.

Plafonul maxim al ajutorului de stat este de 42.100.000 lei anual, prevăd alte amendamente la proiect.