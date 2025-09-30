Programul Rabla 2025 începe astăzi. Care este procedura de înscriere și cât valorează voucherele

2 minute de citit Publicat la 09:54 30 Sep 2025 Modificat la 09:54 30 Sep 2025

Programul Rabla 2025 începe marți, 30 septembrie, și se încheie la finalul zilei de 25 noiembrie sau atunci când bugetul alocat, de 200 de milioane de lei, este epuizat. Administrația Fondului de Mediu primește cereri de înscriere în program începând cu ora 10:00. Cu excepția voucherelor pentru mașinile complet electrice, care a fost înjumătățit la 18.500 de lei, valoarea celorlalte tichete a rămas neschimbată.

Programul Rabla le oferă celor care vor să-și schimbe mașinile vechi să acceseze finanțare nerambursabilă pentru casarea lor și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

Astfel, suma alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 lei, din care:

80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid; 120.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Cei care doresc să acceseze programul trebuie să urmeze mai mulți pași:

Crearea unui cont și înscrierea în aplicația AFM;

Documentele necesare trebuie încărcate în termen de 10 zile;

Alegerea unui producător validat;

Verificarea dosarului poate dura până la 10 de zile;

Mașina veche trebuie casată și radiată;

Achiziționarea noului autovehicul în maximum 90 de zile de la aprobarea dosarului;

Acte necesare Rabla 2025

Carte de identitate;

Certificat de înmatriculare;

Cartea de identitate a vehiculului;

Certificat fiscal al proprietarului;

Declarația cedentului;

Documente justificative (moștenire, partaj etc.);

Programul oferă o procedură simplificată și acces rapid la finanțare, solicitanții înscriindu-se direct în aplicația informatică disponibilă pe site-ul AFM, www.afm.ro. Ghidul de finanțare poate fi citit AICI.

Ce valoare au voucherele din programul Rabla 2025

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului „Rabla” din acest an, pentru persoanele fizice, este următoarea:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete;

Finanţarea acordată în cadrul programului nu se cumulează şi nu este complementară cu alte programe care finanţează achiziţionarea autovehiculelor noi.

Atenție, accesați site-ul oficial al Administrației Fondurilor de Mediu pentru înscrierea în program. Cum fondurile sunt de trei ori mai mici față de anii trecuți, pe internet au apărut deja ofertele înșelătoare, care promit înscrierea în program... contra cost. Administrația Fondului pentru Mediu a depus o plângere penală la DIICOT împotriva unui site care promova astfel de practici frauduloase.