Ce se întâmplă cu rovinieta dacă mașina își schimbă proprietarul sau numărul de înmatriculare

2 minute de citit Publicat la 11:12 27 Oct 2026 Modificat la 11:15 27 Oct 2026

Ce se întâmplă cu rovinieta dacă mașina își schimbă proprietarul sau numărul de înmatriculare Sursa foto: Getty Images

Noul regim al taxelor de drum, aplicabil din această lună, aduce modificări importante pentru șoferii din România. Fosta rovinietă este împărțită în două categorii de tarife rutiere: rovinieta, destinată vehiculelor ușoare, și TollRo, aplicabilă vehiculelor grele. Potrivit noilor reguli, rovinieta își păstrează valabilitatea în cazul schimbării utilizatorului vehiculului sau al numărului de înmatriculare, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Noul sistem de taxare rutieră este reglementat de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 922/2026, care aprobă normele metodologice de aplicare a legii.

Când rămâne valabilă rovinieta după schimbarea utilizatorului vehiculului

În noul regim de taxare, rovinieta se aplică vehiculelor destinate transportului de persoane, precum și vehiculelor destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone.

Conform legislației în vigoare, schimbarea utilizatorului unui vehicul nu duce la pierderea valabilității rovinietei. Astfel, taxa de drum rămâne valabilă chiar dacă se schimbă persoana care utilizează vehiculul, în condițiile stabilite de lege.

Rovinieta rămâne valabilă și după schimbarea numărului de înmatriculare

Legea nr. 226/2023 prevede că, în cazul vehiculelor înmatriculate în România, rovinieta își păstrează valabilitatea atunci când vehiculului îi este atribuit un alt număr de înmatriculare.

Normele metodologice clarifică această prevedere și stabilesc că, pentru utilizatorii români, menținerea valabilității rovinietei după schimbarea numărului de înmatriculare este condiționată de înregistrarea modificării în baza de date a autorității de înmatriculare.

Pentru aplicarea acestei reguli, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări trebuie să asigure, în baza unui protocol, accesul zilnic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) la datele privind modificarea numerelor de înmatriculare din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.

Ce trebuie să faci dacă mașina este înmatriculată în altă țară

În cazul în care un vehicul este înmatriculat într-o altă țară, rovinieta își păstrează valabilitatea după schimbarea numărului de înmatriculare numai dacă utilizatorul notifică în scris CNAIR.

Scopul notificării este actualizarea datelor din baza de date a sistemului electronic de emitere și verificare a rovinietei.

Pentru a solicita modificarea datelor, utilizatorul trebuie să transmită către CNAIR următoarele documente:

O solicitare scrisă, întocmită conform modelului disponibil pe site-ul CNAIR;

O copie a noului certificat de înmatriculare al vehiculului;

O copie a contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul.

După înregistrarea solicitării, CNAIR trebuie să efectueze modificarea datelor în sistemul electronic pentru rovinietă în cel mult șapte zile lucrătoare.

Este important de reținut că utilizatorul nu poate considera rovinieta valabilă pentru noul număr de înmatriculare înainte ca CNAIR să confirme în scris efectuarea modificării în baza de date.

Se poate recupera contravaloarea rovinietei dacă mașina este radiată?

Legislația prevede și posibilitatea recuperării contravalorii rovinietei în cazul radierii vehiculului din circulație.

Astfel, utilizatorul poate solicita restituirea contravalorii rovinietei aferente perioadei în care vehiculul nu mai este utilizat, prin depunerea unei cereri scrise, în condițiile prevăzute de lege.

Această prevedere permite recuperarea sumei corespunzătoare perioadei de neutilizare, în locul pierderii integrale a valorii taxei de drum achitate.

Ce trebuie să știe șoferii despre noul regim al taxelor de drum

Noile reguli clarifică situațiile în care rovinieta rămâne valabilă după schimbarea utilizatorului sau a numărului de înmatriculare. Pentru vehiculele înmatriculate în România, actualizarea numărului în evidențele autorității competente este esențială pentru menținerea valabilității taxei. În cazul vehiculelor înmatriculate în străinătate, utilizatorul trebuie să solicite în scris CNAIR modificarea datelor și să aștepte confirmarea acesteia.

Totodată, în cazul radierii vehiculului, legea permite solicitarea restituirii contravalorii rovinietei pentru perioada de neutilizare.

Prin urmare, șoferii trebuie să țină cont de noile prevederi privind rovinieta și să se asigure că datele vehiculului sunt actualizate corespunzător, pentru a evita eventualele probleme legate de verificarea valabilității taxei de drum.