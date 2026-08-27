Ilie Bolojan anunță că încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei vor fi deschiși circulației începând de luni

A7 va lega Moldova de Capitală și de rețeaua națională de autostrăzi și va prelua o parte importantă din traficul de pe DN2. Colaj: Inquam Photos/Casian Mitu/130km

Premierul interimar Ilie Bolojan anunţă că, începând de luni, 31 august, încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei vor intra în trafic, între Adjud şi Bacău, astfel că vor fi în total aproximativ 242 de kilometri de autostradă deschişi circulaţiei dintre cei 319 ai A7.

„Se fac ultimele pregătiri pe Autostrada Moldovei A7, în zona nodului rutier cu Centura Bacăului, înainte de deschiderea circulaţiei până la Bacău. Luni, 31 august, încă 47 de km de autostradă vor intra în trafic, între Adjud şi Bacău. A7 începe de la Ploieşti şi se îndreaptă spre Moldova.

Cu deschiderea tronsonului Adjud - Bacău, ajungem la aproximativ 242 de kilometri de autostradă deschişi circulaţiei din cei 319 kilometri ai A7.

Pentru cei care pleacă din Bucureşti, asta înseamnă peste 300 de km de drum de mare viteză până după Bacău, pe A3 şi A7. Mai sunt încă 77 de km în lucru, între Bacău şi Paşcani”, a scris Bolojan, joi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările realizate până acum au fost finanţate prin PNRR, iar după 31 august fondurile pentru ultimul sector vor fi asigurate, în lunile următoare, de la bugetul de stat.

„A7 continuă spre nord. În 2026, contractele de lucrări au fost extinse cu sectorul Paşcani-Suceava şi, mai departe, spre Siret şi graniţa cu Ucraina. Paşcani - Suceava - Siret şi tronsonul din A8 Paşcani - Iaşi - Ungheni sunt incluse în proiectele finanţate prin SAFE, din cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă şi militară.

Autostrada spre Moldova asigură o conexiune mai rapidă cu regiunea, cu un impact direct asupra dezvoltării economice şi mobilităţii”, a precizat prim-ministrul interimar.

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România

Autostrada Moldovei A7 Ploiești-Siret, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, are în prezent aproape jumătate din cei 453 de kilometri deschiși circulației.

Până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie finalizați încă aproximativ 125 de kilometri, ceea ce le-ar permite șoferilor să parcurgă aproape 400 de kilometri între București și Pașcani, pe A3 și A7.

Tronsoanele deschise circulației

Primul sector, Centura Bacău, este parțial deschis circulației încă din decembrie 2020. Primii kilometri ai A7 au fost dați în trafic încă din 2020, odată cu finalizarea unei porțiuni din Centura Bacău. Din cei 30,70 kilometri ai centurii, 16,27 kilometri se suprapun cu traseul Autostrăzii A7.

De asemenea, Tronsonul Ploiești-Buzău este deschis integral, lucrările fiind inaugurate etapizat în decembrie 2024, octombrie 2025 și noiembrie 2025. Această secțiune a Autostrăzii A7 are o lungime totală de aproximativ 63 de kilometri și este împărțită în trei loturi:

Lotul 1 -Dumbrava (A3)-Mizil, cu o lungime de 21,00 km. Contractul a fost atribuit în aprilie 2022 iar lotul a fost deschis circulației în decembrie 2024.

Lotul 2 - Mizil-Pietroasele, cu o lungime de 28,35 km. Contractul a fost atribuit în februarie 2022, iar lotul a fost deschis circulației în octombrie 2025. Acest lot a fost recepționat cu 43 de zile întârziere, după ce constructorul a fost nevoit să remedieze probleme la structurile metalice și suduri, dar și neconformități ale asfaltului. CNAIR a identificat inclusiv „vicii ascunse” și a evaluat riscul drept „generalizat, sistemic și inacceptabil”, motiv pentru care solicită constructorului penalități de 43 de milioane de lei.

Lotul 3 - Pietroasele-Buzău, cu o lungime de 13,90 km. Contractul a fost atribuit în octombrie 2023 asocierii Nurol İnşaat Ve Ticaret A.Ş. (lider) - Makyol İnşaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş., pentru 1,09 miliarde de lei fără TVA. Contractul a fost semnat în noiembrie 2023, iar lucrările au avut o durată de execuție de 20 de luni. Lotul a fost deschis circulației în noiembrie 2025.