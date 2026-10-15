Lotul 2 al Autostrăzii Bacău - Paşcani ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului. Pistol: Lucrările sunt la 60%

Sectorul cuprins între Trifeşti şi Gherăeşti are o lungime de 18,99 kilometri. Foto: capturi Cristian Pistol/Facebook

Lotul 2 al Autostrăzii Bacău - Paşcani (A7), cuprins între Trifeşti şi Gherăeşti, ar putea fi deschis circulații până la finalul acestui an, a anunțat directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 60%, iar constructorul a mobilizat 500 de muncitori și 300 de utilaje ca să finalizeze șoseaua cât mai rapid, relatează Agerpres.

„Pe sectorul cuprins între Trifeşti şi Gherăeşti, în lungime de 18,99 km, antreprenorul român (UMB) are mobilizaţi 500 de muncitori şi 300 de utilaje, iar progresul fizic a ajuns la 60%”, a scris Pistol, pe pagina sa de Facebook, unde a publicat imagini de la lucrări.

Directorul CNAIR a anunțat că, în prezent, lucrările se concentrează pe realizarea structurii rutiere, a podurilor şi pasajelor, precum şi pe amenajarea spaţiilor de servicii.



„În paralel, se montează sistemele inteligente de transport (ITS) şi parapetele de protecţie şi se realizează marcajele rutiere”, a precizat şeful CNAIR.



Cristian Pistol a declarat că deși constructorul vrea să ca lotul să fie dat în circulație până la sfârșitul anului, totul depinde de alocarea fondurilor necesare şi de condiţiile meteorologice.



„Constructorul depune toate eforturile ca la finalul acestui an să dăm în trafic şi acest lot. La fel ca în cazul lotului 1, finalizarea depinde însă de alocarea de la bugetul de stat a fondurilor pentru lucrările executate după 31 august - pe care CNAIR a solicitat-o - şi de condiţiile meteorologice din perioada următoare”, a transmis Cristian Pistol.



Valoarea contractului pentru construcţia lotului 2 al Autostrăzii Bacău - Paşcani este de 1,278 miliarde de lei, fără TVA.