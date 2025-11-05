Noul pod între România și Ucraina, peste râul Tisa, e aproape gata. Când va fi deschis circulației

2 minute de citit Publicat la 17:37 05 Noi 2025 Modificat la 17:37 05 Noi 2025

Podul rutier dintre România şi Ucraina este executat în proporţie de aproape 90%. Foto: Facebook/Gabriel Valer Zetea

Lucrările la podul transfrontalier peste râul Tisa, dintre România şi Ucraina, dar şi la primul pasaj rutier de acces în municipiul Baia Mare sunt în grafic, investiţiile urmând a fi date în folosinţă în decembrie, a precizat, miercuri, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

"Lucrările la podul peste Tisa continuă, cu termen estimat de finalizare în decembrie 2025. Proiectul este unul strategic pentru Maramureş, asigurând conectarea directă cu Ucraina şi noi oportunităţi economice pentru întreaga zonă de nord a judeţului. Proiectul SMID se află în ultima lună de execuţie, iar recepţia finală este programată până la sfârşitul anului", a spus Gabriel Zetea.

De asemenea, depozitul ecologic din comuna Fărcaşa va fi dat în folosinţă.

"După 15 ani de întârzieri şi blocaje, finalizarea depozitului ecologic de la Fărcaşa va marca una dintre cele mai importante realizări ale judeţului, aducând soluţii moderne pentru gestionarea deşeurilor şi protecţia mediului", a punctat Gabriel Zetea.

Lucrările la primul pasaj rutier de acces în municipiul Baia Mare sunt aproape de stadiul final şi încep lucrările la al doilea pasaj rutier care asigură legătura cu judeţele Cluj şi Sălăj.

"Lucrările la Pasajul Italsofa se apropie de final, recepţia fiind programată pentru luna decembrie. Pe strada Dumbravei, se lucrează la relocarea unui stâlp electric ,ultimul pas necesar pentru închiderea şantierului. Şantierul (al doilea pasaj rutier n.red.) de la Clubul Văcarilor este în plină desfăşurare, după ce proiectul tehnic a fost refăcut de la zero. Studiul de fezabilitate iniţial, realizat în anii trecuţi, nu corespundea realităţilor din teren, iar noua documentaţie a necesitat aproximativ 6 milioane de lei suplimentar şi reaprobarea tuturor avizelor de la CNAIR şi Ministerul Transporturilor", a precizat Gabriel Zetea.

Preşedintele CJ Maramureş a admis că deşi momentul actual e unul dificil, investiţiile de anvergură vor continua.

"Chiar şi într-un an complicat financiar, am reuşit să menţinem toate proiectele mari în execuţie - de la drumuri şi pasaje, la investiţii strategice în infrastructura judeţului. Fiecare şantier înseamnă muncă, echilibru şi încredere. Maramureşul merge înainte pas cu pas, cu seriozitate şi respect faţă de oameni', a declarat Gabriel Zetea.