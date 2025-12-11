Peste 300 de oameni au fost în avionul care a zburat 29 de ore până la destinație și a parcurs jumătate din circumferința globului

Cel mai lung zbor comercial din lume a parcurs aproximativ 20.000 km FOTO: Getty Images

Cel mai lung zbor comercial din lume, cu o durată de 29 de ore și un traseu lung de 20.000 de km, adică aproximativ jumătate din circumferința globului, a ajuns la destinație.

Zborul China Eastern Airlines a decolat din Shanghai joi, 4 decembrie, la ora 2:00, ora locală, și a ajuns cu 10 minute înainte de ora programată pe Aeroportul Internațional Ezeiza din Buenos Aires, la ora 16:45, ora locală, potrivit The Independent.

A făcut o oprire în Auckland, Noua Zeelandă, pentru realimentare și schimbul echipajului. Acest lucru înseamnă că nu poate obține titlul de cel mai lung zbor direct din lume.

Zborul din China către Argentina durează mai mult de 25 de ore, iar zborul de întoarcere mai adaugă încă patru ore, ceea ce îi aduce titlul de cea mai lungă rută comercială de zbor.

Au fost organizate festivități în Shanghai și Buenos Aires pentru a marca evenimentul, în timp ce Auckland a avut o ceremonie pentru întâmpinarea avionului.

Boeingul 777-300ER, cu 316 locuri, va opera acum de două ori pe săptămână, pe tot parcursul anului, și are ca scop deservirea numeroasei diaspore est-asiatice din Argentina, una dintre comunitățile cu cea mai rapidă creștere din țara sud-americană.

„Această nouă rută umple golul zborurilor directe între Shanghai și marile orașe sud-americane”, a declarat China Eastern Airlines într-un comunicat.

„Deschide un ‘coridor spre sud’ care conectează capetele opuse ale Pacificului și remodelează transportul aerian între trei continente”.

Serviciul urcă acum pe primul loc ca cea mai lungă rută comercială aeriană din lume, depășind zborul de 19 ore al Singapore Airlines dintre New York și Singapore, care deținea anterior titlul.

Transportatorul național australian Qantas a anunțat planuri pentru zborurile „Project Sunrise” între Sydney, Londra și New York. Aeronavele ar fi capabile să zboare până la 22 de ore fără escală, datorită unui rezervor suplimentar de 20.000 de litri de combustibil.

Compania aeriană a descris ruta Londra–Sydney, care își propune să fie lansată în 2027 și să parcurgă 17.00 de kilometri, drept „ultima frontieră a zborurilor pe distanțe lungi”.