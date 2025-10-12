Valoarea unei comenzi medii de Black Friday, sub nivelul de anul trecut. Cum afectează inflația record comenzile online

Valoarea unei comenzi medii de Black Friday va fi sub nivelul de anul trecut FOTO generic: Hepta

Scăderea puterii de cumpărare a românilor se simte tot mai mult, pe fondul unei inflații care a ajuns la 10%, iar efectele se vor vedea și de Black Friday 2025. Se estimează că valoarea unei comenzi medii va fi de 400-500 de lei, sub nivelul de anul trecut, potrivit unei analize de specialitate, citată de Agerpres.

Dacă anul trecut au fost raportate creșteri cu 50 de lei pentru comanda medie, anul acesta românii vor avea mai puțini bani la dispoziție, în contextul scăderii reale a veniturilor, din cauza inflației record, de trei ori mai mare decât media europeană.

“În condițiile în care veniturile au înghețat în multe sectoare, atât din mediul public cât și cel privat, deteriorarea puterii de cumpărare îi face pe români să fie mult mai atenți la ceea ce cumpără”, arată estimările Frames, cu privire la la cea de-a 15-a ediție a ''Black Friday'' de România.

Declin privind comerțul cu amănuntul

Datele vin în contextul în care vânzările din comerțul cu amănuntul din România au scăzut semnificativ în ultimele luni, cel mai accentuat declin din UE.

La capitolul încasări, după un an 2024 în care ''Black Friday'' a generat aproximativ 500 milioane de euro, la nivelul întregii luni noiembrie (online&offline), ''nu este exclus ca 2025 să aducă încasări similare, stimulate în primul rând de efectele creșterilor de prețuri''.

În ceea ce privește bugetele alocate de către români pentru asemenea ocazie, previziunile consultanților indică faptul că, în 2025, comanda medie realizată va fi în jurul al 400-500 de lei, sub valoarea de anul trecut.

Cele mai multe comenzi vin din mediul online

Specialiștii mai spun că Black Friday va aduce cele mai multe comenzi din mediul online, acolo unde principalii jucători din piață vor depune și cele mai multe eforturi de marketing.

Logistic, vânzările online devin cele mai profitabile. Eforturile de marketing se vor concentra pe acest canal de vânzare care, în 2025, va atinge un record istoric în ceea ce privește traficul, audiența site-urilor de vânzări online urmând atingă cel mai ridicat nivel din istoria Black Friday 2025.

Potrivit sursei citate, nu este exclus ca peste 70% dintre vânzările din ziua cu cele mai importante reduceri să fie realizate cu ajutorul telefoanelor mobile, un record istoric în materie de comerț online în România. De asemenea, se așteaptă să se apeleze tot mai mult la comparatoarele de prețuri online pentru a face alegeri mult mai bine fundamentate.