Cristi Popovici, trimisul special Antena 3 în Ucraina, mărturii din iadul războiului: "Da, ne-a fost teamă, am trăit periculos, dar asta este realitatea de pe front"

Încă din prima zi a invaziei, pe 24 februarie, corespondenții News Hour with CNN au transmis din cele mai fierbinți locuri.

Am fost televiziunea care a acoperit timp de 5 săptămâni războiul de la faţa locului. De la Kiev la Odesa, de la Nicolayev sau Liov, jurnaliștii noștri s-au aflat mereu in mijlocul acțiunii.

Trimisul special Antena 3 în Ucraina, Cristi Popovici, a povestit cum a făcut faţă celor mai dificile momente de la începutul războiului în Ucraina.

Timp de 5 săptămâni acesta a transmis din oră în oră din mijlocul celor mai periculoase zone ale Ucrainei, riscându-şi de multe ori viaţa pentru a prezenta telespectatorilor Antena 3 şi celor care ne urmăresc pe online realitatea de pe front.

După 17 ani de presă, experiența dobândită în teren, anduranța, presiunea şi gestionarea emoțiilor au fost cele care l-au ajutat să transmită din mijlocul conflictului armat timp de 5 săptămâni.

Şi, deşi imaginile şi poveștile au fost de-a dreptul devastatoare această deplasare a căpătat rapid cea mai importantă misiune: de a prezenta indiferent de circumstanțe realitatea de pe front.

"Da, ne-a fost teamă, am trăit periculos, dar asta este meseria noastră. Jurnalismul de război este la fel cu medicina pe timp de război sau ca instruirea militară într-un război.

Şi aşa cum acei oameni au rezistat şi noi am făcut la fel şi am transmis imagini cu dezastrul lăsat în urmă de armata rusă din cele mai fierbinți zone începând cu Odesa de la debutul războiului, Kiev, Nicolaev, Harkov, Lviv, Bucha, Hostomel, acolo unde am confirmat existență gropilor comune şi a masacrelor comise fără milă de soldații ruşi care au dus un război nemilos cu civilii", a spus Cristi Popovici, reporter de război Antena 3.

În a 49-a zi de război, rușii şi-au concentrat forţele în estul şi sudul ţării. Harkov, Mariupol, Nicolayev sunt regiunile cel mai grav afectate de bombardamente.

În oraşul Nycolayev, peste 50 de civili au murit în doar două atacuri. Unul la clădirea administrativă, altul, într-o piaţă plină de trecători. Spitalele sunt pline de răniţi, inclusiv de copii.

În regiunea Kiev, ororile ocupației rusești se văd acum, după retragerea armatei invadatoare. După retragerea rușilor din Bucha, autoritățile de aici au descoperit 3 gropi comune. Ne aflam lângă una , 40 de civili împuscați pe strada.

În parcul Mama din Irpin, la mică distanță de capitală, stau îngropați o mamă şi fiul ei, uciși de militarii ruşi în timp ce încercau să părăsească oraşul. Şi alți civili au avut aceeași soartă. Cei care au supraviețuit s-au ascuns în subsolurile blocurilor. Oamenii au trăit traume care-i vor marca pe viaţă.