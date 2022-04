Mărturiile cutremurătoare ale supravieţuitorilor atacului aerian de la Nicolaev: "A fost îngrozitor. Au bombardat aici foarte tare, parcă era cutremur"

În Nicolaev se trage cu rachete cu dispersie, interzise prin Convenția de la Geneva, pentru că omoară la întâmplare.

În urma unui atac care a avut loc la mică distanța de echipa Antena 3, 10 oameni aflați într-o piață şi în stația de autobuz au murit şi alți 20 au fost răniți.

Zeci de proiectile tip Smerch au fost aruncate la întâmplare în Nicolaev, lovind blocuri, piețe, spitale şi scoli.

Rachetele au căzut la mică distanță de locul unde ne aflam şi noi. Într-un loc dedicat copiilor sunt acum multe proiectile neexplodate.

Scopul armatei ruse este bombardeze puternic Nicolaev pentru că se află în drumul spre Odesa, un punct de interes al ocupației ruse. Dacă reușesc să cucerească Nicolaevul vor avea cale liberă spre portul Odesa.

De pe sisteme Smarch sunt lansate aceste bombe când ajung la 5 m deasupra solului explodează în proiectile mai mici care se împrăștie peste tot, care la rândul lor mai explodează o dată.

Bucăți dintr-acestea mici sunt mortale în momentul în care ar străpunge pe cineva. Vă daţi seama la viteza la care se desprind din proiectil acționează ca un glonț.

Un centru comercial a fost distrus. Cei care foloseau spațiile nu mai pot face altceva decât să protejeze clădirea cum pot şi să-şi abandoneze magazinele.

"Magazinul a fost distrus. Toate geamurile sunt sparte, la fel şi mărfurile şi toate produsele. Peste tot sunt așchii de sticlă, acoperișul e făcut praf. Înăuntru a căzut tavanul, iar oamenii, cu mâinile goale, au scos lucrurile care mai erau bune de acolo", spune Dima, administratorul unui market distrus de atacurile rusești.

Suflul exploziei a afectat întreaga structură de rezistență a acestui centru comercial. Partea de sus este serios avariată, spunea proprietarul că tot ce pot face în acest moment este să asigure cât de cât geamurile, să pună acele placaje şi să închidă.

Intenționează să plece toţi din zona aceasta, având în vedere că atacurile rușilor sunt din ce în ce mai puternice. Parcurile, piețele aglomerate, stațiile de autobuz sunt din ce în ce mai des țintele preferate ale rușilor.

Proiectilele nimicitoare au lovit într-o piaţă ticsită de oameni, unul a căzut aici un altul un pic mai încolo, al treilea aici şi al patrulea chiar aici vedeţi şi forță distrugătoare, asfaltul este rupt pur şi simplu, iar efectele le vedem şi pe acest chioşc care pare că a fost ciuruit cu mitraliera. Zece oameni au murit ieri aici, iar alți 25 au ajuns la spital cu răni foarte grave.

"A fost îngrozitor. Am văzut pe jos trei oameni și am fugit acasă. De la geam, deja am văzut încă o femeie întinsa pe stradă. Groaznic, au nimerit și-n curtea casei vreo 5 rachete", spune Igor.

Medicii îi adăpostesc pe pacienți în subsol pentru a scăpa cu viaţă din exploziile foarte puternice ale rușilor

În momentul atacului pacienţii se ascundeau la subsol, printre țevi, vedeţi aici şi-au improvizat un pat, sunt condiţii greu de suportat dar te ascunzi oriunde ca să scapi de atacurile de deasupra. în paturile astea stăteau oamenii , mai sunt aici câţiva. Nu au fost victime şi asta este bine însă rămâne pericolul ca fiecare spital din regiune să fie bombardat în continuare.

"Au bombardat aici foarte tare, parcă era cutremur. Ne-am culcat la pământ pentru că explozia a fost puternică. Am văzut apoi ca au fost sparte geamurile. Acești omeni au venit noaptea.

"Vrem să plecăm spre Odesa, dar suntem blocați aici, nu putem ieși. Va rugăm să ne ajutați", mai spune un pacient.

Forţele ruse au ales ca ţinte şi spitalele pline cu oameni nevinovaţi şi bolnavi

Mai multe rachete au căzut şi în districtul Korabelny, la aprox 15 km distanță de Nicolaev, iar printre obiectivele vizate sunt o şcoală, o grădiniță şi un spital municipal. Suflul exploziei a afectat întreg spitalul.

Peste 120 civili au murit şi mai mult de 600 de persoane nevinovate au fost rănite de la începutul războiului în regiunea Nicolaiev.