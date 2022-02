Asigurările RCA de la City Insurance expiră pe 10 mai. Noile polițe RCA sunt mai scumpe de trei ori

Surpriză neplăcută pentru cei peste 1 milion de șoferi care încă mai au poliță RCA la City Insurance. În următoarele trei luni vor fi nevoiți să-și denunțe polițele și să-și facă noi RCA-uri. Doar că tariful de acum este și de trei ori mai mare.

Tribunalul București a decis deschiderea procedurii falimentului împotriva City Insurace. Asta înseamnă că toate polițele în vigoare de la City Insurance vor expira în 90 de zile. De această situație sunt afectați, evident, șoferii.

Cei care se văd nevoiți acum să denunțe polițele de la City Insurance pentru a-și face altele noi, observă scumpiri chiar și de trei ori față de ceea ce aveau până acum. De exemplu, un român în vârstă de 35 de ani cu o mașină standard cu motor de 2000 și-a făcut anul trecut asigurare la City Insurance cu aproximativ 600 de lei pe un an de zile, iar acum, fiind obligat s-o denunțe și să-și facă alta, cea mai ieftină ofertă pe un an de zile este de 1800 de lei.

RCA-ul City Insurance expiră pe 10 mai

Pe site-ul societății City este o rubrică dedicată privind denunțarea poliței, formularul se trimite către City, apoi pe site-ul FGA sunt toate demersurile pentru denunțare, respectiv completarea unei cereri de plată.

Cei care au încă RCA valabil și îl denunță trebuie să știe că banii vor fi restituiți pentru toată perioada rămasă nefolosită.

La începutul anului mai erau aproximativ 1,1 milioane de polițe active de la City insurance, iar în februarie vor expira aproximativ 200.000.