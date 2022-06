Toni Greblă, după furtuna din Capitală: "Nu este război ca să convoc Comitetul de Urgenţă!"

Deşi Capitala este blocată în urma furtunii puternice care a afectat mai multe zone din Bucureşti, prefectul Capitalei, Toni Greblă, spune că a fost doar o ploaie de vără şi nu consideră că este necesar pentru a convoca Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă.

"Suntem ca după o ploaie de vară, cu vijelie, în care au fost doborâţi destul de mulţi copaci. Nu am încă o situaţie centralizată. Mâine dimineaţă la ora 09:30 am convocat o şedinţă, tocmai pentru această dimineaţă. Nu există o situaţie de urgenţă. Eu nu am spus că este un lucru uşor, este un lucru inconfortabil, care perturbă circulaţia, dar în niciun caz nu este stare de război ca să convoc Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă", a declarat prefectul Capitalei, Toni Greblă, în exclusivitate la Antena 3.

În urma ploii torențiale de marți după-amiază, circulația STB și traficul rutier sunt restricționate în mai multe zone din Bucureşt, din cauza acumulărilor de apă.

Spre exemplu, în zona b-dul Tineretului – între str. Piscului și Calea Văcărești. La fața locului sunt prezente echipaje din cadrul BPR și lucrători din cadrul Apa Nova.

De asemenea, linia 41 a fost blocată 75 de minute pe Str. Brașov.

Autobuzele 313, 381 și 673 circulă deviat din cauza acumulărilor de apă pe Bd. Tineretului.

