Aceștia sunt voluntarii americani și britanici care ajută Ucraina să facă Rusia de râs | Au luptat în Forțele Speciale și au fost printre primii în Irpin

Unii dintre aceștia au fost trimiși acasă înainte de a pune piciorul pe front.

Sunt însă și combatanți cu experiență de luptă valoroasă, care au ajutat mult în efortul de respingere a atacurilor rusești.

Corespondentul CNN Sam Kiley a discutat cu un american care luptă în Ucraina. Nu singur, ci alături de camarazii săi, veterani în războaiele din Irak şi Afganistan.

Ei aplică rușilor tacticile învățate în anii în care s-au confruntat cu insurgenții din Orientul Mijlociu.

Kevin, americanul care luptă de partea Kievului

Fața bărbatului filmat de echipa CNN este anonimizată. Dialogul se desfășoară în propoziții scurte, în limba engleză.

"- Cum ați știut unde să mergeți?", întreabă reporterul.

"- Nu am știut. Știam doar că inamicul este în direcția asta. Și am avut dreptate. Am traversat aceste curți și am ieșit pe acolo", spune luptătorul american.

Alte cadre arată luptătorii avansând, în vreme ce o voce se aude în fundal: "go, go, go!"

Nu este atât de simplu pe cât pare, relatează corespondentul CNN Sam Kiley.

După ani de experiențe în alte teatre de război, această echipă de veterani americani și britanici se află sub comandă ucraineană şi privește războiul din poziția forțelor care se apără.

De ce vin străinii să lupte contra Rusiei: "Până la urmă, este vorba de bine versus rău"

Identitățile lor sunt secretizate pentru propria lor securitate.

Participarea lor de partea Kievului în războiul pornit de Moscova este o opțiune morală pentru acești voluntari în legiunea internațională ucraineană.

"- Știți, oamenii spun: 'faceți asta pentru democrație'. Nu e chiar așa. Până la urmă se rezumă la bine versus rău. Nu am înțeles de ce (rușii) omoară femei şi copii. Şi nu a fost din greșeală. A fost crimă. Vreau să spun că am găsit mulți oameni acolo, pe stradă, care au fost adunați laolaltă şi împuscați, apoi aruncați pe cealaltă parte a drumului", relatează luptătorul intervievat de CNN.

Mulți din echipa lui Kevin, foști membri ai forțelor speciale, s-au antrenat în țări care nu trimit trupe în războiul cu Rusia.

Au fost printre primii în Irpin şi au preluat această casă din spatele liniei inamice.

Kevin nu are nicio ezitare să recunoască faptul că echipa sa a omorât câteva zeci de ruși în parcul din apropiere.

Blocați patru zile în ruinele unui SPA, masiv bombardat de ruși

Pe măsură ce echipa a avansat, combatanții străini au fost blocați într-un SPA pentru câteva zile. Locația a fost bombardată masiv de artileria rusească.

"- Aceasta a fost casa iadului. Asta a fost. Patru zile mizerabile cu foarte puțin somn. Foarte puțin. Artilerie grea, prezentă masivă a infanteriei rusești", continuă bărbatul.

Mica echipă a lui Kevin este finanțată în mare parte din donațiile către legiunea ucraineană.

Ei activează în special în spatele liniilor rusești și au fost uimiți inițial când au fost ținta atacurilor aeriene și de artilerie.

Însă americanii și britanicii aplică lecțiile din Irak și Afganistan Rusiei și cred că acestea au efect asupra inamicului.

"Este fără îndoială un aspect psihologic. Nu ne puteam da seama unde sunt rușii despre care vorbim și ce au de gând, nu știam ce se întâmplă. Se trăgea atât de tare asupra noastră încât am pus acest scaun aici ca să putem sări pe fereastră în grabă dacă era nevoie", își amintește combatantul.

Rușii joacă murdar în apărare

În interiorul SPA-ului sunt încă dovezi că Rusia joacă murdar chiar și în apărare: soldații Moscovei s-au întors și au minat locurile. Un cablu care trebuia să declanșeze o bombă a fost legat și apoi camuflat în pământ.

Până acum acest grup nu a pierdut niciun soldat iar Kevin spune că un astfel de eveniment ar fi un coșmar.

Însă este un moment ar putea veni iar Kevin precizează că este pregătit să-și asume acest risc.