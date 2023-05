Copiii care nu fac mişcare pot fi mai anxioşi sau depresivi | Fizioterapeut: "Să se mişte cel puţin 20 minute"

Dacă pentru noi, adulții, mișcarea fizică înseamnă păstrarea condiției fizice și, poate, relaxare. ÎN cazul copiilor, mișcarea este esențială pentru dezvoltarea lor armonioasă atât fizică, cât și psihică.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Studiile au demonstrat că sportul ajută la creșterea performanțelor școlare, la gestinoarea emoțiilor și stărilor de anxietate ce pot apărea în timp.

Fie că este vorba de mersul pe jos, pe bicicletă, trotinetă sau de alergat în aer liber, acestea îi ajută pe copii în dezvoltarea sistemului muscular și a sistemului osos.

Statisticile arată că un copil ar trebui să aibă parte de mișcare fizică cel puțin o oră pe zi.

"Miscarea de fapt reprezinta venirea noastra pe lume, omul se naste ca dupa aceea sa poata sa se miste. Sa stiti ca atunci cand este in viata ultr-uterina, cand se formeaza embrionul, primul lucru pe care il face este sa se miste.", a spus Prof. dr. Elena Căciulan, fizioterapeut.

Copiii care nu fac suficienta miscare pot fi mai anxiosi sau depresivi si pot manifesta schimbari de dispozitie. Corpul elibereaza endorfine si serotonina atunci cand este activ, ceea ce duce la o stare de bine.

"Cu cat un copil se misca mai mult cu atat el va fi mai dezvoltat din punct de vedere psihic, cognitiv si emotional. Trebuie sa stim ca dezvoltarea factorilor neosenzoriali in prima parte a vietii copilului care inseamna ochi, inseamna mandibul, inseamana informatie si primele cunostiinte pe care copilul le are despre mediul inconjurator." a mai spus medicul.

Efecte negative pot apărea si pe plan emotional. In lipsa miscarii, celulele nervoasa raman neantrenate, spun specialistii.

Copilul care nu face miscare, este un copil care e timid, care nu are putere sau curajul sa intreprinda anumite tipuri de actiuni, copiii care stau in spatele clasei si nu au performante scolare. Cu cat un copil se misca mai mult, cu atat din punct de vedcere cognitiv va fi un copil performant.", a mai precizat medicul.

Activitatea fizica, jocul in aer liber si in general timpul petrecut in aer liber sunt extrem de importante pentru cei mici. Corpul uman este menit sa se miste. Asadar, orice lipsa de activitate fizica deterioreaza si slabeste corpul, musculatura devine slabita, articulatiile sunt afectate si apar dureri.

"Scoala va juca in continuare un rol important pentru educatie si pentru miscare, familia, treuie sa fie o familie miscatoare, sa il ia pe copil din mediul lui si sa lase deoparte si televizorul si telefonul si sa il scoata afara.", a mai spus aceasta.

Multe studii sugereaza ca in prezent copiii sunt mult mai putin activi decat cei din generatiile trecute. Tehnologia pare sa contribuie la aceasta scadere a timpului petrecut in aer liber.

"Important este sa se miste 20 de minute. Important este ca el sa faca miscare cat vrea, cat ii face bine si cat noi suntem destul de inteligenti ca sa ii sustinem pentru aceasta miscare. ", a mai adăugat medicul fizioterapeut.

În cazul copiilor, un exemplu bun este si kinetoterapia, care se recomandă pentru prevenția sau tratarea a numeroase afecțiuni. Cel mai adesea este însă vorba de: corectarea diverselor deformări ale coloanei vertebrale, tratarea afecțiunilor aparatului locomotor sau luxația congenitală de șold.

Programul de kinetoterapie cuprinde: gimnastică medicală, terapie manuală, masaj medical, aplicare de benzi kinesiologice sau dinamice, iar fiecare pacient beneficiază de un tratament personalizat, în funcție de diagnosticul său.