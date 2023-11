Intoleranţa la gluten sau boala celiacă. Cum o recunoşti şi cum o tratezi

Intoleranța la gluten sau boala celtciă sunt probleme tot mai des întâlnite în zilele noastre, iar tot mai mulți oameni se confruntă cu simptomele lor neplăcute.

Sursa foto: Freepik.com

Dacă vă simțiți extrem de obosiți sau aveți dificultăți de concentrare, medicii recomandă un test rapid pentru a clarfica situația și a primi îndrumări importante pentru a vă simți mai bine.

Glutenul, prezent în grâu, orz și secară, poate provoca neplăceri digestive serioase pentru cei cu intoleranță la această proteină, precum balonare, dureri abdominale sau diaree. De asemenea, persoanele adulte afectate de această afecțiune pot observa pierderi în greutate neașteptate sau pot suferi de deficiențe de vitamina D și calciu.

"Trebuie facuta diferenta intre intoleranta la gluten si boala celiaca. In momentul in care avem intoleranta la gluten, tubul digestiv dezvolta o alerta, o inflamatie, atat pe interior, cat si pe exterior, in timp ce boala celiaca, este o boala autoimuna, iar cand am introdus gluten in organism, lupta organismul impotriva propriilor structuri, intestinale.", a spus medicul Laura Panait.

Intoleranța la gluten și boala celiacă implică reacții la gluten, dar sunt afecțiuni diferite. Intoleranța la gluten nu este legată de sistemul imunitar și provoacă simptome digestive, în timp ce boala celiacă este o afecțiune autoimună ce deteriorează mucoasa intestinală.

Mai există, de asemenea, și alergia la grâu, care este o reacție imună rapidă, provocând simptome alergice precum mâncărime, umflături sau dificultăți de respirație. Deși simptomele pot avea suprapuneri, diferențele esențiale sunt în modul în care organismul reacționează.





"Ambele boli, boala celiaca si intoleranta la gluten sunt date de inamicul gluten, dar trebuie facuta diferenta. Ambele boli, intoleranta la gluten cat si boala celiaca sunt estompate in momentul cand scoatem glutenul din alimentatie.", a mai spus aceasta.



Alimentele care conțin cel mai frecvent gluten sunt pâinea și produsele de patiserie, unele tipuri de paste, dulciurile și deserturile, dar și anumite sosuri și condimente. În timpul postului, medicii recomandă persoanelor cu o astfel de intolerenață consumul de fructe și legume, pentru a evita această proteină care le poate face rău.

Tot ce inseamna hrisca, orez, fasole verde, ardei gras fructe, inclusiv conopida, brocolii sunt si ele binevenite in alimentatia noastra si ne apara si de gluten.



Hrișca este o sursă excelentă de proteine complete, care conține toți aminoacizii esențiali. De asemenea, este bogată în fibre, fier, magneziu, fosfor și vitamine din complexul B. Astfel, oferă senzație de sațietate pe termen lung, ceea ce poate contribui inclusiv la pierderea în greutate.



Conform specialiștilor, glutenul poate fi regăsit în anumiți stabilizatori sau arome. Drept urmare, se recomandă verificarea etichetelor. Cel mai frecvent, acesta poate fi găsit sub denumiri de grâu, fâină de grâu, amidon de grâu, secară, faină de secară sau malț de orz.

Medicii spun ca printr-o simpla vizita in cabinet, intoleranta la gluten poate fi verificata printr-un simplu test rapid si extrem de simplu, la fel ca in cazul testarii glicemiei, este nevoie de o picatura de sange, iar testul va indica o linie, daca este negativ, sau doua linii, daca este pozitiv.